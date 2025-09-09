תיעוד דרמטי: כך הופצץ ביתו של המחבל שרצח את הילד החרדי

הריסת בית המחבל שרצח את הילד החרדי (צילום: דובר צה"ל)
כוחות צה״ל מחטיבת יהודה וכוחות מיחידת יהל״ם, פעלו הלילה (בין שני לשלישי) בבית עווא להריסת ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה.
מסאלמה, יחד עם מחבלים נוספים, ביצע פיגוע ירי בכביש המנהרות סמוך לעיר ביתר עילית, פיגוע בו נרצח הילד החרדי יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, בן ה-12, ונפצעו שלושה אזרחים נוספים.
מיפוי בית המחבלים מהפיגוע ברמות (צילום: דובר צה"ל)
בתוך כך, כוחות צה״ל מחטיבת בנימין פעלו בכפרים ׳קטנה׳ ו׳אלקוביבה׳ למיפוי בתיהם של המחבלים מחמד טהה ומותנא עומר, שביצעו אתמול את הפיגוע הרצחני בצומת רמות.
מדובר צה"ל נמסר כי: "הכוחות ממשיכים לסרוק איתורים רבים ומתחקרים חשודים במרחב".
0 תגובות