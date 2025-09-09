תשעה חודשים אחרי הפיגוע תיעוד דרמטי: כך הופצץ ביתו של המחבל שרצח את הילד החרדי כוחות צה״ל הרסו את ביתו של המחבל שרצח את הילד החרדי יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד | כוחות אחרים מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני ברמות (חדשות)