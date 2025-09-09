כיכר השבת
נקום נקמת דם עבדיך

תיעוד: רגעי ההתעלות הרוחניים שעה קצרה לפני הפיגוע המחריד ברמות

שכונת רמות בירושלים חוותה אתמול תנודות קיצוניות של רגשות, שנעו בין התעלות רוחנית עילאית לטרגדיה קשה מנשוא | כשעה לפני הפיגוע התכנסו מאות ילדי החמד לאמירת סליחות עם הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת 'מגן אברהם' | זמן קצר לאחר מכן, נשמעו ברחובות השכונה זעקות שבר, כשהתברר כי פיגוע רצחני גבה את חייהם של שישה קדושים וטהורים | הצלם דוד ארזני, תיעד את רגעי והקדושה ששררו במקום (חרדים)

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף בסליחות בבית הכנסת "מגן אברהם" (צילום: דוד ארזני)

ילדי מתפללי בית הכנסת 'מגן אברהם' בשכונת רמות שבראשות הרב משה חמד, זכו אתמול (שני) לומר את הסליחות יחד עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. המעמד הקדוש שהתקיים בבוקר היווה נקודת שיא כהכנה רוחנית לקראת הימים הנוראים.

בשעת בוקר מוקדמת התכנסו מאות הילדים מתושבי השכונה, לאמירת סליחות ותפילת שחרית עם הראשון לציון. המעמד לווה בתחושת התעוררות עמוקה, כאשר הילדים הצטרפו לזעקת "שמע ישראל" יחד עם הראשל"צ, ברגעים שהותירו רושם עז על המשתתפים.

בסיום אמירת הסליחות, נשא הראשל"צ דברי חיזוק והתעוררות, בהם הדגיש את חשיבות ההכנה הרוחנית לקראת הימים הנוראים ואת מעלת אמירת הסליחות באשמורת הבוקר. הוא שיבח את הקהילה על התמדתם בלימוד התורה והקפדתם על קיום המצוות, והביע את שמחתו לראות את הדור הצעיר משתתף במעמדים רוחניים אלו.

זמן קצר לאחר שהסתיימה ההתכנסות הקדושה, התחלפו קולות הסליחות בזעקות כאב וצער. השכונה התעוררה לבוקר של דמים, כשהתברר כי פיגוע רצחני גבה את חייהם של שישה קדושים וטהורים, שהחזירו את נשמתם לבורא עולמים.

העיר ירושלים כולה, ובמיוחד שכונת רמות, עטופה כעת באבל כבד. המתפללים שיצאו מבית הכנסת עם תחושת התעלות, נאלצו להתמודד עם בשורת האיוב ששינתה את היום מרגע של קודש לרגע של אבל ומספד מר.

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף בסליחות בבית הכנסת "מגן אברהם" (צילום: דוד ארזני)
