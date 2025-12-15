אחד מ-15 ההרוגים בטבח המחריד אתמול (ראשון) בסידני שבאוסטרליה, הוא הרב אלי שלנגר הי"ד, שהיה שליח חב"ד המקומי.

בריאיון שקיים היום חמיו של הרב אלי הי"ד - הרב יורם אולמן, לכאן חדשות, הוא סיפר על התחושות הקשות.

"אנחנו תמיד צריכים לחשוש", קבע הרב שלנגר אך מיד סייג: "אך לא יכולים לחיות עם פחד. כי הרי זה מה שהם רוצים. אנחנו צריכים לחיות כמו יהודים שומרי מצוות - בלי פחד".

"התשובה שלנו", אמר הרב אולמן באמונה יהודית יוקדת: "היחידה שיכולה להיות שאלה שנהרגו על קידוש השם אנחנו צריכים לעלות בקודש לשמור תשובה ומצוות".

"אם לא", הסביר הרב: "זה מה שהם רוצים, שניכנע להם. לא צריך לתת שכר למחבלים הארורים הללו".

"ב-8 באוקטובר 2023", שיתף הרב: "יממה לאחר הטבח בעוטף עזה, יצאו מפה הפגנות של אנטישמים שרצו לשרוף יהודים ונתנו להם רשות לעשות את זה. עוד לפני שהמלחמה התחילה זה קרה. אמרתי להם שכל פעם שהם נותנים שכר למחבלים זה מביא עוד מעשי טרור".

לאחר מכן עבר החותן לדבר על חתנו היקר שנרצח בטבח ואמר: "כולם פה בסידני הכירו - וממש אהבו אותו. הוא מצא חן בעיני כל אחד ואחד. הוא היה אדם שהיה לו אכפת מכל אחד בקהילה, אני לא מבין מאיפה הייתה לו כזאת אנרגיה. היה לו קשר עם כולם".

"אצלי", הוסיף הרב: "זו אבידה פרטית של האדם בין הכי קרובים שיש לי, מרגיש שבקהילה שלי אני צריך לדבר עם כולם, לכל מי שהייתה אבידה כבדה".