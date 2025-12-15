כיכר השבת
"צריך לשמור תורה ומצוות"

חמיו של הרב שלנגר, שליח חב"ד שנרצח בטבח הבהיר: "אנחנו תמיד צריכים לחשוש"

חמיו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בטבח אתמול באוסטרליה, סיפר כמה קשה לו באופן אישי האבידה הגדולה וכמה קשה לקהילה והוסיף: "מה שצריך לעשות לעילוי נשמת אלו שנהרגו על קידוש השם אנחנו צריכים לעלות בקודש לשמור תשובה ומצוות" (חדשות)

1תגובות
הרב שלאנגר הי"ד בשיעור תורה (צילום: הפייסבוק של הרב שלאנגר)

אחד מ-15 ההרוגים בטבח המחריד אתמול (ראשון) בסידני שבאוסטרליה, הוא הרב אלי שלנגר הי"ד, שהיה שליח חב"ד המקומי.

בריאיון שקיים היום חמיו של הרב אלי הי"ד - הרב יורם אולמן, לכאן חדשות, הוא סיפר על התחושות הקשות.

"אנחנו תמיד צריכים לחשוש", קבע הרב שלנגר אך מיד סייג: "אך לא יכולים לחיות עם פחד. כי הרי זה מה שהם רוצים. אנחנו צריכים לחיות כמו יהודים שומרי מצוות - בלי פחד".

"התשובה שלנו", אמר הרב אולמן באמונה יהודית יוקדת: "היחידה שיכולה להיות שאלה שנהרגו על קידוש השם אנחנו צריכים לעלות בקודש לשמור תשובה ומצוות".

"אם לא", הסביר הרב: "זה מה שהם רוצים, שניכנע להם. לא צריך לתת שכר למחבלים הארורים הללו".

"ב-8 באוקטובר 2023", שיתף הרב: "יממה לאחר הטבח בעוטף עזה, יצאו מפה הפגנות של אנטישמים שרצו לשרוף יהודים ונתנו להם רשות לעשות את זה. עוד לפני שהמלחמה התחילה זה קרה. אמרתי להם שכל פעם שהם נותנים שכר למחבלים זה מביא עוד מעשי טרור".

לאחר מכן עבר החותן לדבר על חתנו היקר שנרצח בטבח ואמר: "כולם פה בסידני הכירו - וממש אהבו אותו. הוא מצא חן בעיני כל אחד ואחד. הוא היה אדם שהיה לו אכפת מכל אחד בקהילה, אני לא מבין מאיפה הייתה לו כזאת אנרגיה. היה לו קשר עם כולם".

"אצלי", הוסיף הרב: "זו אבידה פרטית של האדם בין הכי קרובים שיש לי, מרגיש שבקהילה שלי אני צריך לדבר עם כולם, לכל מי שהייתה אבידה כבדה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה הכותרת כזאת מדכאת ופסימית?
אך מיד סייג: "אך לא יכולים לחיות עם פחד.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר