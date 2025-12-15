יצאנו לדרך עם שמחת חג החנוכה וכמידי שנה אנחנו זוכים להביא כאן לאולפן מישהו מקצועי שייתן לנו כמה טיפים איך למנוע אסון ואיך לשמור על החג שיהיה כולו אור ושמחה והיום באולפן ראש מדור חקירות במרחב ירושלים, רשף איתן צליח שלום וברכה.

אתה בראש מדור חקירות בטח ראית דבר או שניים, קח אותנו לסיפורים כואבים, מקרים בהם אנשים לא הלכו והתנהגו על פי הכללים וחלילה זה נגמר באסון, או בנס..

"נכון, כן. יש לנו לא מעט שריפות בחנוכה שניתן למנוע אותן. אגיד ברשותכם כה דגשים שאנחנו ההורים זה תחת אחריותנו. ילדים לא תמיד שמים לב לדברים האלה, לכן זה תחת אחריות שלנו. אז קודם כל אמרנו ילדים אין מצב שילדים מדליקים חנוכייה, לא בליווי מבוגרים, מסוכן מאוד. לא משחקים באש עם כל המשמעות הנובעת מכך. לא מדליקים כמובן את החנוכייה ליד חומרים דליקים, קרי וילונות, מפות, דברים כאלה. לא משאירים חנוכייה דולקת כשיוצאים מהבית. לא הולכים לישון כשהחנוכייה דולקת.

זה מאוד נפוץ. אנשים משאירים בחלון והולכים. מה יכול לקרות?

תשמע, כל עוד שבאמת זה בחלון ואין איזה משהו דליק ליד החנוכייה הזאת, אז נכון. אבל קרה לנו מקרים שכוסית של השמן, כתוצאה מהחום פוצצה – הרי זה גוף שהוא מתחמם, הוא מגיע ל-300 מעלות, ואף על פי כן שהוא יכול להדליק, עוד הוא בוער. אבל ברגע שאני אדליק את זה במקום שגם יהיה לי איזשהו קלקול בחנוכייה, גם שפיכת שמן, גם פיצוץ של כוסית – עדיין לא תהיה שריפה, כי לא יהיה לחומר הזה מה להדליק, לא תהיה המשכיות, לא יהיה מזין אש. לכן חשוב מאוד לדעת איפה להדליק את החנוכייה.

ובאמת, כמו שאמרת, אפשר בחלונות. אני רוצה לקחת אותך דווקא על נושא שאני כחובש יצא לי להגיע אליו – בן אדם שניסה לסלק את השעווה והשמנים והפתילות שנשארו, זרק לצנצנת גדולה, הוא ניסה לחבות את זה עם מים וזה יצר פיצוץ וכל הכוויות נוראיות. תן לנו את האירוע הזה ומה כן צריך לעשות עם חלילה שמן מתלקח.

גם שמן בישול, נכון?

"למעשה אותו נושא. מאחר והמשקל הסגולי של המים יותר כבד מהשמן מה קורה?

ברגע שבן אדם שופך מים, המים שוקעים, השמן צף זה אחת. דבר שני, המים מתפרקים בתוך השמן. ואז מה קורה? מה יש לי בתוך המים? יש לי שני תוצרי שריפה מאוד מאוד אקוטיים: יש לי מימן ויש לי חמצן. החמצן הוא חומר מאיץ, המימן הוא חומר נפיץ. לכן יש גם את הפיצוצים האלה. אז אין מצב שבן א אדם מחבא שריפת שמן ממים זה לא האמצעי הכיבוי הנכון. מה שכן אפשר לעשות נניח נגענו בבישול, טיגנת עכשיו צ'יפס, עלה לך להבה של אש – אם יש לך מכסה, פשוט תסגור בזהירות, תסגור את המכסה זהו. אתה ניתקת חמצן לאש, היא נכבית. אין לך מכסה? תיקח איזשהו מגבת, תרטיב אותה, תשים אותה על האש – אבל לא מחבים מים. ובכלל, לחזיק מטף בבית תמיד זה טוב. עוד אמצעי בטיחות אחד מאוד חשוב: גלאי עשן להתקין בבית. גלאי עשן מציל חיים. עולה 60 שקלים, 50 שקלים – לא יודע כמה. ברגע שחס וחלילה בן אדם ישן ויש שריפה בבית מכל מיני סיבות, הגלאי הזה מטריע, הבן אדם קם, מעיר את אנשי הבית, יוצאים מהבית. שיישרף הבית – זה עניין של גשמיות, אבל יצאנו חיים.

זה סופר חשוב. אבל לפעמים אני מנסה לחשוב למה אנשים לא שמים גלאי, כי אולי לפעמים הוא מצפצף סתם.

הוא לא מצפצף סתם. לא שמים גלאי במטבח – שמים בהצעה מהמטבח, בחדר אפשר לשים במרכז החדר. צריך להתאים את האמצעים.

קח אותנו לאיזושהי אירוע מיוחד, מעניין, שונה, שהיית בו בתור ראש מדור חקירות.

כל חקירה זה סינרגיה וזה סיעור מוחות, אבל אני אקח אותך למשהו לא שגרתי. חקירה שביצענו בעקבות ברק שפגע באנטנה של הבית, של הבניין, ולמעשה גרם למזגן בבית לבוא. אתה מקבל אירוע של שריפה בבית. ברוך השם, הבן אדם ששאף עשן – אבל היה בסדר. אנחנו אחרי שמכבים נכנסים כצוות חקירה, עושים 360 מסביב לבניין, בודקים את המזגן, מחזירים אחורה היסטוריה – עד שהגענו לקשר לזה.

תודה רבה לך איתן צליח ראש מדור חקירות במרחב ירושלים.

תודה רבה לך. ושיהיה חנוכה שמח ובטוח לכולם.