מי מאיתנו לא רוצה להגדיל את הביטחון העצמי שלו? מי לא רוצה לרכוש ידידים והשפעה, ולדעת להסתדר טוב יותר עם הסביבה? הספרים של דייל קרנגי הפכו כבר מזמן לנכס צאן ברזל בעולם העסקי והאישי, אך כיצד מיישמים את התובנות הללו בחיי היומיום - בבית, בביזנס, ואפילו בניהול מוסדות?

רונן כהן, מאמן ומנחה קבוצות ותיק ב"דייל קרנגי", הגיע לאולפן כדי להסביר על השיטה שעובדת כבר עשרות שנים, ומעניקה ארגז כלים מעשי להצלחה.

"אם תנהג בהתלהבות - תהיה כזה"

הסוד הראשון שחושף כהן נוגע לשפת הגוף והגישה שלנו. עוד לפני שעולים לבמה או נכנסים לפגישה, הכלל הוא: "אם תנהג באנרגיה ובהתלהבות - אתה תהיה כזה".

אחת הבעיות הנפוצות אצל שליחי ציבור, דרשנים או אנשים שצריכים לעמוד מול קהל, היא הפחד וההתרגשות. כהן מפתיע ואומר שדווקא ההתרגשות היא חיובית: "פרפרים בבטן זה דבר טוב, ההתרגשות מעלה את האנרגיה", הוא מסביר, "אבל צריך לדעת 'להטיס את הפרפרים במבנה'. כלומר, להשתמש באנרגיה הזו כדי להיות מפוקס ומחובר לקהל שלך".

הסוד העסקי: להתעניין באמת

עבור בעלי עסקים, מנהלי מוסדות ומגייסי כספים, הקורס מציע גישה שונה מהמקובל. במקום לנסות למכור את עצמנו ולשכנע, הכלל של קרנגי הוא פשוט: "אם אתה רוצה לעניין - תתעניין".

כהן מביא דוגמה קלאסית על איש מכירות שניסה למכור חשמל ללולנית עקשנית ללא הצלחה. רק כשהוא עצר, והתחיל להתעניין בכנות בתרנגולות שלה ובעסק שלה - המחיצות ירדו והיא זו שביקשה לקנות ממנו. "זה צריך להיות אמיתי", מדגיש רונן, "לא צבוע או אינטרסנטי מדי. כשאנחנו מתעניינים במישהו, שואלים אותו על הרגשות שלו ועל ההצלחות שלו – נוצר חיבור עמוק שמוביל גם להזדמנויות עסקיות".

שלום בית וחינוך ילדים: להפחית ביקורת

הכלים של קרנגי לא נשארים במשרד, אלא נכנסים איתנו הביתה. בשיח מול הילדים ובזוגיות, הגישה החיובית היא המפתח. "אנחנו כל הזמן בביקורת", אומר כהן, ומציע: "אם נקטין מעט את המחשבות של הביקורת והתלונות, זה יפנה מקום למקום החיובי". הילדים שלנו מתאמצים, ואם נבוא בגישה מכבדת ומעריכה - נראה שהדברים בבית נרגעים והאווירה משתפרת.

צפו בראיון המלא.