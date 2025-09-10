כיכר השבת
נקי יהיה לביתו

המשפחה מספרד נחתה להלוויה בלוד: המונים בהלוויית החתן שנרצח בשנת נישואיו 

בהלוויה דומעת ליוו המונים אתמול למנוחות את החתן הקדוש יעקב פינטו הי"ד אשר נרצח בפיגוע המחריד בצומת רמות, חודשים ספורים לאחר חתונתו |  הוריו הגיעו במיוחד מספרד להלוויה (חרדים)

הלווית הרב יעקב פינטו הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת רמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בדמעות ובלב שבור, ליוו אתמול (שלישי) המונים למנוחות את החתן היקר הקדוש יעקב פינטו הי"ד, שנרצח בדם קר בפיגוע הטרור המחריד בצומת רמות.

הלוויתו יצאה מהיכל ישיבת "דרך אמונה" בלוד, שם שימש כשו"מ.

הטרגדיה קשה במיוחד, שכן יעקב הי"ד נרצח חודשים ספורים בלבד לאחר נישואיו, ובשנה הראשונה לחייו כבעל. כפי שנאמר בתורה, "נקי יהיה לביתו שנה אחת" – זמן שבו האדם אמור להיות פנוי מחובות ציבוריות כדי לשמח את אשתו.

הוריו, שהגיעו במיוחד מספרד כדי להשתתף בלוויה, נאלצו ללוות את בנם למנוחת עולמים במקום לשמוח עמו בשמחתו.

ההלוויה התקיימה באווירה של כאב עמוק. חבריו, תלמידיו וקהל רב התקשו לעכל את האובדן הבלתי נתפס של בחור צעיר, עדין נפש ועתיר מעשים טובים, שנקטף באכזריות. השם יקום דמו.

הלווית הרב יעקב פינטו הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת רמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
הלווית הרב יעקב פינטו הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת רמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
הלווית הרב יעקב פינטו הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת רמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
הלווית הרב יעקב פינטו הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת רמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

דמעות בירושלים

|

נקי יהיה לביתו

|

דו"ח נציבות תלונות הציבור

|

דו"ח נציב תלונות הציבור

||
1

תפילה נגד גזירת הגיוס

||
12

בעוון לימוד תורה

||
10

הפרטים והמכתב שנחשף לראשונה

||
12
ש

שבוע התעסוקה

ציקי גל|מקודם

מול הפסגה בסין"

||
3

נקום נקמת דם עבדיך

|

ברקע משבר הגיוס

||
1
ש

המותג האבהוב

כיכר בשיתוף הצורפים|מקודם

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר