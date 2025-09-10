בדמעות ובלב שבור, ליוו אתמול (שלישי) המונים למנוחות את החתן היקר הקדוש יעקב פינטו הי"ד, שנרצח בדם קר בפיגוע הטרור המחריד בצומת רמות.

הלוויתו יצאה מהיכל ישיבת "דרך אמונה" בלוד, שם שימש כשו"מ.

הטרגדיה קשה במיוחד, שכן יעקב הי"ד נרצח חודשים ספורים בלבד לאחר נישואיו, ובשנה הראשונה לחייו כבעל. כפי שנאמר בתורה, "נקי יהיה לביתו שנה אחת" – זמן שבו האדם אמור להיות פנוי מחובות ציבוריות כדי לשמח את אשתו.

הוריו, שהגיעו במיוחד מספרד כדי להשתתף בלוויה, נאלצו ללוות את בנם למנוחת עולמים במקום לשמוח עמו בשמחתו.

ההלוויה התקיימה באווירה של כאב עמוק. חבריו, תלמידיו וקהל רב התקשו לעכל את האובדן הבלתי נתפס של בחור צעיר, עדין נפש ועתיר מעשים טובים, שנקטף באכזריות. השם יקום דמו.