תיעוד המעצרים | צפו

בכירים בעיריית נצרת ובארגון 'בכרי' נעצרו | החשד: "השתלטות על פעילות העירייה"

בכירים בעיריית נצרת ובארגון 'בכרי' נעצרו בחשד להעברת כספים והשתלטות על פעילות העירייה | פרטי החקירה ותיעוד מעצר המעורבים בפרשת 'מבוך הכסף' (משטרה)

גל המעצרים, לפנות בוקר (צילום: דוברות המשטרה)

בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) פשטו מאות שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב בסיוע כוחות מימ"ר שב"ס על מתחמים המשוייכים לבכירי ארגון הפשע "בכרי" ועצרו לחקירה מספר בכירים בארגון וכן מספר אנשי עסקים ובכירים לשעבר ובהווה בעיריית נצרת בפרשיית "מבוך הכסף".

על פי , המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי" ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.

במשטרה ציינו כי במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה המצביעות על כך שארגון הפשע השתלט על ההתנהלות הכלכלית של העיריה וגרם לעובדים בכירים במקום לקחת חלק במנגנון העברת הכספים לארגון ולהלבנת הון.

"ארגון הפשע "בכרי" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל אזור הצפון ומרכזו בעיר נצרת. ארגון זה פועל בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים ובשנים האחרונות נקשר על פי החשד למספר רב של אירועי רצח קשים על רקע מאבקי כוחות עם ארגוני פשע נוספים", הדגישו במחוז הצפוני.

בהמשך היום ובהתאם לממצאי החקירה צפויה היחידה המרכזית של מחוז צפון לבקש להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת.

מדוברות המשטרה נמסר: "מדובר בפעילות התקפית נוספת ומשמעותית אותה מוביל מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, נגד ארגוני הפשע הפועלים באזור הצפון ופוגעים באופן ישיר ועקיף בביטחונם ואיכות חייהם של תושבי האזור וזאת במטרה לממש את יעדי מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי למוטט את ארגוני הפשע".

