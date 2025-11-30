קבוצת רם אדרת וסלעית, מהחברות המובילות בתחום, משיקים את המסלול החריג עבור חמישה בתים בלבד ( צילום: יח"צ )

בעוד שוק הנדל"ן הישראלי חוזר למגמת התייקרויות בעקבות הורדת הריבית, נפתחת דווקא עכשיו אחת ההזדמנויות הנדירות ביותר למשפחות ולמשפרי דיור: מסלול משכנתא בריבית קבועה של 2.99% בלבד ל־20 שנה – ריבית שכמותה לא נראתה בישראל זה שנים ואינה קיימת כיום באף בנק.

קבוצת רם אדרת וסלעית, מהחברות המובילות בתחום, משיקים את המסלול החריג עבור חמישה בתים בלבד בפרויקט היוקרה "אדרת בגני איילון" באחיסמך – מהלך שמעניק לרוכשים חיסכון כלכלי משמעותי של מאות אלפי שקלים ויציבות פיננסית ארוכת טווח. עבור משפחות רבות, זו הזדמנות חד־פעמית לרכוש בית גדול ומפואר במרכז הארץ בתנאים שככל הנראה לא יחזרו.

בפרויקט מסבירים כי מדובר במהלך שנועד להגן על הרוכשים דווקא בתקופה של תנודתיות בכלכלת המשק: "אנחנו צופים שהריבית תמשיך ותרד, אבל הציבור שנוטל היום משכנתאות ממשיך לשלם ריביות גבוהות במיוחד", אומרים בחברה. "לכן יצרנו מסלול שמעניק לרוכש יתרון אמיתי. במקום החזר חודשי ממוצע של כ־5,400 שקלים על מיליון שקל משכנתא – הוא ישלם כ־4,200 שקלים. החיסכון המיידי עומד על כ־1,500 שקלים בכל חודש, ובסך הכול מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים לאורך חיי ההלוואה. זו בשורה פיננסית של ממש למשפחות".

פרויקט "אדרת בגני איילון" מציג סטנדרט מגורים ייחודי שאין דומה לו באזור המרכז. לא מדובר בבניין מגורים אלא במתחם יוקרתי ומגובש של 96 יחידות בוטיק בלבד, המורכב מבתים דו־קומתיים רחבי ידיים עם כניסה פרטית, שישה חדרים גדולים, תכנון מוקפד ומפרט טכני עשיר. הרוכשים יכולים לבחור בין דירות גן עם חצר רחבת ידיים לבין דופלקסי גג מרהיבים הכוללים מרפסות ענק ומפלס גג פתוח. התחושה היא של בית פרטי לכל דבר – רק בלב אזור הביקוש.

המיקום מהווה יתרון משמעותי: השכונה נמצאת בגני איילון - אחיסמך, כ־20 דקות בלבד מבני ברק ותל אביב וכחצי שעה מירושלים, ובסמיכות מיידית לכבישים 1 ו־40, לתחבורה ציבורית ולמרכזי תעסוקה. סביבת המגורים עצמה כבר מאוכלסת במאות משפחות ומציעה מוסדות חינוך, בתי כנסת, פארקים ירוקים, גני משחקים, מרכז מסחרי, וטיילת חדשה לאורך נחל גזר. מדובר בשילוב נדיר של שקט כפרי, מרחב וקהילה תורנית מבוססת – לצד נגישות אופטימלית למרכז הארץ.

תכנון הדירות בוצע על ידי משרד "אור אדריכלים", מהמובילים בישראל. כל פרטי התכנון נבחנו מתוך הבנה עמוקה של צורכי המשפחה החרדית: חללים פתוחים, מטבחים רחבים, זרימת אור טבעי, מרווחים נדיבים לילדים ואירוח, וסוויטות הורים מרשימות. מבקרים בדירה לדוגמה שותפים לתחושה: "זה מרגיש כמו בית פרטי במושב יוקרתי – רק בלי לצאת מהמרכז", אמר אחד מהם. רבים מדגישים כי כיום, באזור המרכז, הפתרון היחיד לבית רחב ידיים הוא וילה פרטית שמחירה נע בין 7 ל־8 מיליון שקלים. כאן, הם מקבלים חוויה דומה בפחות ממחצית המחיר.

האכלוס מתוכנן כבר בעוד כשנה, והמחיר לבית עומד על 4,240,000 שקלים בלבד – נתון שהופך את המסלול בריבית 2.99% לעוד יותר משמעותי. המסלול מוגבל לחמישה בתים בלבד וצפוי להיחטף. בחברה מדגישים: "זו הצעה שלא תחזור. מי שייכנס היום – מבטיח לעצמו יציבות כלכלית לזמן רב".

את הפרויקט מובילה קבוצת "רם אדרת" בשיתוף חברת "סלעית". שתיהן נמנות עם החברות המשמעותיות בענף הנדל"ן בישראל, ובונות כיום אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ ברמת גימור גבוהה ובליווי בנקאי מלא של בנק לאומי.