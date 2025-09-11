כיכר השבת
"תשמור גם על אחים שלך הקטנים"

לצפות ולבכות | הראשון לציון מנחם את היתום של הנרצח בפיגוע: "רק התפילות של אבא שלך יעזרו לך"

הראש"ל הגר"י יוסף הגיע אמש לנחם את ילדיו הקטנים של הרב יוסף הי"ד, האברך שנרצח בפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים | הראשון לציון ישב לצידו של היתום הבכור, רק בן תשע, ניחם אותו וביקש ממנו לשמור גם על אחיו הקטנים, תוך שהוא מעודד אותו שכעת אביו עוקב ושומר עליו מלמעלה | תיעוד דומע (חרדים)

14תגובות
צפו בניחום המרגש (צילום: ללא קרדיט )

הראשון לציון הגאון רבי הגיע אמש (רביעי) לניחום אבלים בביתו של הרב יוסף דוד הי"ד שנרצח בתחילת השבוע בפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים.

הראש"ל הגיע בכדי לחזק ולתמוך ביתומים של הרב יוסף הי"ד, שהותיר אחריו אישה וארבעה יתומים קטנים.

"אבא שלך היה צדיק, נכון?", פתח הראש"ל את דבריו המרגשים ליתום הצעיר והגדול מאחיו: "הייתה לו נשמה גבוהה, הוא נמצא בשמיים למעלה, כל דבר הוא יתפלל עליך, כל דבר הוא רואה אותך כל הזמן, הוא יעקוב אחריך, אתה תהיה רב גדול, הוא ישמח שתהיה רב גדול ויעשו לך מסיבה, נבחרת לרב ראשי, אתה רוצה להיות רב ראשי".

הרב פנה ליתום: "תשמור גם על אחים שלך הקטנים, מי שומר עליהם, עכשיו אתה, נכון? אתה הגדול".

הגר"י יוסף שותק למשך מספר רגעים, בקושי של ההתמודדות מול יתום שטרם הגיע לגיל עשר, ואז הרב פונה אליו שוב: "הלכת לתלמוד תורה היום? אתה לא הולך". היתום השיב: "מחר אני הולך", והראש"ל משיב: "אבל לא עם החולצה הזו (הקרועה. יכ)".

הראש"ל ממשיך את השיח: "אתה יודע להתפלל? אמרת קדיש", הילד משיב בחיוב והרב מתעניין בידע שלו באמירת הקדיש.

השיח נמשך ומדבר עם הילד על הבר מצווה המתקרבת ומבקש מבני המשפחה: "תשמרו עליו, תשמרו עליו, הוא ילד טוב" והניח את ידו על ראשו תוך שהוא מברך אותו: "אבא למעלה עכשיו מתפלל עליך, רק התפילות של אבא שלך יעזרו לך, אם יש לך משהו בחיים? תתפלל לאבא שלך, בסדר?".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
נקרע הלב! איזה רב צדיק שמגיע גם לילד בן 9
שוש
12
המוסר יצחק יוסף
וורסקי
11
קורע לב ה׳ ירחם ויאמר לצרותינו די הרב יצחק יוסף חיזק אותו מאד….
חיה
10
הלב נקרע על היתומים הללו שה' ישלח להם נחמה
יוסף
9
מרן שלי מזכיר את הרב עובדיה דמעות...
מלך ביופיו עם רגישות כזאת אמא....
8
דמעות
אויי
7
כמה מתיקות, נשבר הלב
נשבר הלב
6
מדהים! מצמרר
יאיר
5
עול גדול לילד בן 10 לשמור על האחים שלו. חובה על הציבור לעזור לו ולאמו.
מישהי
4
הקדוש ברוך הוא זיעזע אותנו
יוסף
3
אוי ואבוי לנו פשוט נקרעע הלבב
שרה
ממש כך
...
2
לראות ולבכות אבא תרחם עלינו
אליהו
1
מה הכתובת לניחום אבלים
תודה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר