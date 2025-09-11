הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הגיע אמש (רביעי) לניחום אבלים בביתו של הרב יוסף דוד הי"ד שנרצח בתחילת השבוע בפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים.

הראש"ל הגיע בכדי לחזק ולתמוך ביתומים של הרב יוסף הי"ד, שהותיר אחריו אישה וארבעה יתומים קטנים.

"אבא שלך היה צדיק, נכון?", פתח הראש"ל את דבריו המרגשים ליתום הצעיר והגדול מאחיו: "הייתה לו נשמה גבוהה, הוא נמצא בשמיים למעלה, כל דבר הוא יתפלל עליך, כל דבר הוא רואה אותך כל הזמן, הוא יעקוב אחריך, אתה תהיה רב גדול, הוא ישמח שתהיה רב גדול ויעשו לך מסיבה, נבחרת לרב ראשי, אתה רוצה להיות רב ראשי".

הרב פנה ליתום: "תשמור גם על אחים שלך הקטנים, מי שומר עליהם, עכשיו אתה, נכון? אתה הגדול".

הגר"י יוסף שותק למשך מספר רגעים, בקושי של ההתמודדות מול יתום שטרם הגיע לגיל עשר, ואז הרב פונה אליו שוב: "הלכת לתלמוד תורה היום? אתה לא הולך". היתום השיב: "מחר אני הולך", והראש"ל משיב: "אבל לא עם החולצה הזו (הקרועה. יכ)".

הראש"ל ממשיך את השיח: "אתה יודע להתפלל? אמרת קדיש", הילד משיב בחיוב והרב מתעניין בידע שלו באמירת הקדיש.

השיח נמשך ומדבר עם הילד על הבר מצווה המתקרבת ומבקש מבני המשפחה: "תשמרו עליו, תשמרו עליו, הוא ילד טוב" והניח את ידו על ראשו תוך שהוא מברך אותו: "אבא למעלה עכשיו מתפלל עליך, רק התפילות של אבא שלך יעזרו לך, אם יש לך משהו בחיים? תתפלל לאבא שלך, בסדר?".