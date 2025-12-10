כיכר השבת
גלריית תמונות

האדמו"רים לבית אבוחצירא השיאו את צאצאם, המונים נהרו לשמחה

השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, בן לבנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא רו"מ "תפארת בבא סאלי", חתן האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור מכובדים | צפו בגלריה של הצלם ש.פ.ה (חרדים)

האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא בריקוד בשמחה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכדי האדמו"רים רבי ברוך אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

רגעים מרגשים

|

גלריית תמונות

|

"ללא דופק ונשימה"

|

פינה שבועית מרתקת!

||
3

תלמיד חכם, ברגע!

|
ש

ואחר כן באו בניך 

אסף מגידו|מקודם

"לחנך אותם מחדש"

||
6

הצטרף לחגיגות

|

שידור חי

|

צפו בגלריה

|

קול סיני

||
1

אבל בחב"ד

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר