השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, בן לבנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא רו"מ "תפארת בבא סאלי", חתן האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור מכובדים | צפו בגלריה של הצלם ש.פ.ה (חרדים)
כמידי שנה, התקיימה ההילולה אמש (רביעי)המסורתית לזכרו של הצדיק רבי ישראל אבוחצירא - הבבא סאלי בסיוע ובתמיכת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב. אוטובוסים ובהם אלפי אנשים מכל רחבי הארץ הגיעו אל העיר נתיבות בכדי להשתתף בהילולה הגדולה שמרכזה העצרת. צפו (חרדים)
לרגל הילולת הבאבא סאלי זיע"א הדרים בצהריים (ראשון) הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגיע לביקור במעונו של כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא. בפגישה השתתפו גם האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן ויו,ר ש"ס אריה דרעי • תמונות (חרדים)