ח"כ אבי מעוז באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

יו"ר מפלגת 'נעם', ח"כ אבי מעוז, מתארח לריאיון באולפן 'כיכר השבת' ומבהיר את עמדתו בנוגע לסוגיית גיוס חרדים לצה"ל, מסביר מדוע בשלב זה אי אפשר לסמוך על הצבא שמי שייכנס חרדי - גם ייצא חרדי, מדגיש שיתמוך רק בחוק שיהיה מקובל על גדולי ישראל ומה עם החוק שייקבע מי-הוא יהודי? צפו בריאיון המלא.

קטעים מהריאיון "לגבי חוק הגיוס", פותח ח"כ מעוז: "אני שמח שסוף סוף אנחנו דנים בדבר הזה ואני מקווה שאנחנו הולכים לקראת תהליך של יותר גיוס של החברה החרדית, אבל צריך לשמור על לומדי התורה. בנוסף, חוק הגיוס חייב להיות בהסכמה גדולי הדור, ראשי הישיבות החרדים, להגיע להסכמה עם ראשי המערכת הצבאית והביטחוני ועם הכנסת, איך עושים את התהליך הזה במדורג".

ח"כ אבי מעוז בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

מעוז טוען שקודם כל צריך לראות שהצבא בכלל רוצה את החרדים: "הצבא לא עושה מה שנדרש ממנו לעשות כדי שחרדי יוכל להתגייס כחרדי וגם לצאת כחרדי ולשמור על אורח חייו. למה? כי הצבא לא מעגן את תנאי השירות של החרדים בפקודות מטכ"ל - רק אז אני אדע שהצבא באמת רוצה לגייס אותם על מנת שיהיו לוחמים ולא על מנת להעביר אותם את כור היתוך הצה"לי כדי לחנך אותם מחדש.

"אני, לצערי הרב, ואני אומר את זה אחרי הרבה זמן, הצבא לא באמת רוצה לגייס את החרדים גם שייצאו חרדים".

יו"ר 'נעם' מבקש לחזור ולהדגיש, כי גם לאחר שתנאי השירות החרדים יעוגנו בפקודות מטכ"ל, הוא לא יתמוך בחוק הגיוס ללא תמיכת ההנהגה החרדית: "אמרתי לך, התנאי הראשון שלי זה להגיע להסכמה בין ראשי הישיבות, ראשי הציבור החרדי וראשי הצבא".

על הביקורת מהציבור הדתי לאומי על חוק הגיוס, אומר ח"כ מעוז: "אני בא מהציונות הדתית, אני שיררתי 30 שנה במילואים, בני שירותו במלחמה הזאת מאות ימים, חתני, מבחינתי הגיוס לצבא הייתה זכות, לא נטל. מה שאני אומר מבטא את האמת, אני בעד שילוב החרדים, זה צריך להיות בהסכמה, בכפיה אפילו אחד לא יתגייס".

