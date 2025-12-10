כיכר השבת
החלטה משמעותית

לאחר שלא נבחר לראשות הארגון: המינוי החדש של א' מהמוסד - באישור נתניהו 

א' מהמוסד, שהיה מועמד מרכזי למחליפו של דדי ברנע, ולא נבחר לבסוף לתפקיד המיוחל, החליט בהחלטה משמעותית להישאר בארגון וימונה לראש המוסד הבא. ראש הממשלה נתניהו אישר היום את המינוי (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש המוסד, דוד ברנע, הודיע על החלטתו למנות לתפקיד סגן ראש המוסד הבא את א׳. כך נמסר הערב (רביעי) ממשרד ראש הממשלה, בשם המוסד. המינוי אושר היום על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

א׳ משרת בארגון המוסד כבר למעלה משני עשורים, במגוון תפקידים בליבת החוד המבצעי. בין היתר פיקד על שני אגפים מבצעיים.

א' נחשב למועמד מרכזי לראשות המוסד. הוא לא קיבל את התפקיד הנחשק. למרות זאת כאמור הוא נותר בארגון וימונה לסגן ראש המוסד.

"הוא מביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון ופעילותו - נכסים שלהם חשיבות מיוחדת לנוכח האתגרים וההזדמנויות האסטרטגיות העומדים בפני מדינת ישראל והמוסד בתקופה היסטורית זו", נמסר ממשרד ראש הממשלה.

האלוף רומן גופמן, שמונה לראש המוסד (צילום: פלאש Gershon Elinson/Flash90)

א׳ יחליף בתפקיד את ע׳, סגן ראש המוסד בשנתיים האחרונות, במהלכן הוביל את הפעילות המבצעית של המוסד ותרם תרומה משמעותית להישגי המוסד במערכה הרב-זירתית ולחיזוק מעמדה האסטרטגי של ישראל.

ביום חמישי שעבר הודיע נתניהו כי ראש המוסד הבא, במקומו של ברנע, יהיה רומן גופמן, שמשמש כמזכירו הצבאי. ראש הממשלה, ראיין מועמדים שונים, והחליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן לתפקיד.

