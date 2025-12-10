ראש המוסד, דוד ברנע, הודיע על החלטתו למנות לתפקיד סגן ראש המוסד הבא את א׳. כך נמסר הערב (רביעי) ממשרד ראש הממשלה, בשם המוסד. המינוי אושר היום על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

א׳ משרת בארגון המוסד כבר למעלה משני עשורים, במגוון תפקידים בליבת החוד המבצעי. בין היתר פיקד על שני אגפים מבצעיים.

א' נחשב למועמד מרכזי לראשות המוסד. הוא לא קיבל את התפקיד הנחשק. למרות זאת כאמור הוא נותר בארגון וימונה לסגן ראש המוסד.

"הוא מביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון ופעילותו - נכסים שלהם חשיבות מיוחדת לנוכח האתגרים וההזדמנויות האסטרטגיות העומדים בפני מדינת ישראל והמוסד בתקופה היסטורית זו", נמסר ממשרד ראש הממשלה.