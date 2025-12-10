כיכר השבת
הגאון רבי יצחק זילברשטיין: "זו הסגולה הגדולה ביותר להינצל מייסורים" 

במעמד רב רושם של פתיחת 'כולל נץ – תפארת שלמה' בנשיאות הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', נשא הגר"י את המשא המרכזי ואמר: 'מי שלומד בזמנים שאין הרבה שלומדים, הוא מגן על כולנו' | צפו במעמד המיוחד (חרדים)

הגר"י זילברשטיין בפתיחת כולל נץ (צילום: עזרא טרבלסי)

מעמד רב רושם של ייסוד 'כולל נץ' חדש, נערך לאחר שיעורו השבועי של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בבית הכנסת 'המרכזי' ברמת אלחנן, הכולל נץ  החדש 'תפארת שלמה' בראשות נכדו, ראש רשת הכוללים 'כולל נץ' הרה"ג רבי דוד אתרוג.

במעמד השתתפו קבוצת אברכים נבחרת, מפארי האברכים בשכונת 'רמת אלחנן', ובראשם ראש הכולל החדש הרה"ג רבי יעקב גלאי, שנבחרו לייסד את הקבוצה הראשונה שתשכים קום מדי לילה, ללימוד מעמיק ומיוחד בעלות השחר, עד תפילת שחרית בנץ החמה.

הגר"י זילברשטיין ששמח ובירך מאד בפתיחת הכולל, ובריבוי לומדי התורה בזמנים אלו, נשא את המשא המרכזי במעמד הגדול, לכבודה של תורה:

"תראו יקיריי, ברוך השם אנחנו נמצאים כאן במעמד קדוש, של פתיחת כולל נץ, שבו אברכים יקרים יקומו כל בוקר מוקדם לעבודת הבורא, וילמדו תורה לפני הנץ החמה, זה דבר גדול ועצום מאד.

"מה זה נקרא עצום, תראו, כשהעיניים בוערות וקמים, זה ניסיון מאד גדול! להתפלל עם הנץ, זה דבר עצום, לא אני אומר את זה, זה פסוק בתהילים (עב, ה) "יִירָאוּךָ עִם שָׁמֶשׁ וְלִפְנֵי יָרֵחַ דּוֹר דּוֹרִים".

"בפרט שבזמנים האלה, של אמצע הלילה ועלות השחר, אין פה בארץ הקודש הרבה אנשים שלומדים, ואלה שכן מתאמצים ללמוד, הם מגינים על כולנו. קשה לקום בבוקר מוקדם, וכשקמים – מגינים על האומה!".

"מגיעים אלינו אנשים שחוששים שמא יבואו עליהם מחלות שונות או ייסורים שונים, וכן אנשים שלא עלינו סובלים מייסורים, מה אפשר לענות להם איך מתפטרים מזה?

"וכתבנו בחשוקי חמד עמ"ס ברכות (דף ה ע"א), שהפיתרון הוא לנדד שינה מעיניו בלימוד התורה. מה המקור לכך?

"המקור הוא מדברי חז"ל, בילקוט שמעוני (תהלים פרק צד, רמז תתנ): "אמר רב ביזנא, אין אדם בעולם בלא ייסורים, חש בשינו – אינו יכול לישון, חש בעינו – אינו יכול לישון, יגע בתורה – אינו ישן, זה ער וזה ער, אשרי הגבר אשר תייסרנו ומתורתך תלמדנו".

"אין אדם בעולם בלי ייסורים, עוד לא נולד בן אדם כזה. אני כעת עומד בפני דבר שכל כך קשה לי, באו הורים היום, יש להם ילדה בת שנתיים, עם סרטן בשתי העיניים, רופא אחד אומר לעקור את שני העיניים, אוי, כל כך קשה זה היה..., ממש בכינו כולנו בכולל, איזה בכי בכינו כולנו, ילדה קטנטונת בת שנתיים, אחד אומר עין אחת צריך לעקור, כולנו בכינו ממש...

"אין אדם בלי ייסורים... אשרי אדם שהייסורים שלו זה מתוך התורה, ואוי לו לאדם שהייסורים שלו באים מתוך משחקי כדורגל או מתוך שאר שטויות שאינם לבריאות הגוף, ומזה נחלה, אוי ואבוי...

"ולכן העצה היא למי שחושש מייסורים, וכן למי שסובל מייסורים, שידיר מעיניו שינה, וזה ייסורים של אהבה, שקם מוקדם מהמיטה, והולך לכולל נץ להתייגע בתורה, אשרי לו, אשרי לאשתו, ואשרי לילדיו!

"יש ייסורים, אשרי אדם שתייסרנו י-ה, ומתורתך תלמדנו, שבמקום הייסורים הרגילים, הוא קם מוקדם ומשפשף את העיניים ובא ללמוד. הייסורים נגזרו בין כך עליו, ובמקום שיהיו סתם כך, זה בא לקראת התורה!".

באמצע הדברים שמע הגר"י זילברשטיין כי החלו גשמי ברכה ונדבה לרדת, והתתמלא בשמחה גדולה. אחד הנוכחים אמר: "הגשמים זה בזכות התורה ולומדיה", הגר"י הגיב ואמר: "זה ברור לי כשמש". והוסיף: "הגשם הנחמד הזה, בשעה שלומדים, זה סייעתא דשמיא שהקב"ה מסכים לדברים שלנו, הוא אומר לנו: אני יוריד קצת גשם, אתן לכם שפע ברכה".

לסיום ביקש הגר"י זילברשטיין שרוצה לשיר לכבוד התורה, ושר יחד עם אברכי הכולל והקהל הגדול "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".

בסיום המעמד אמר הגר"י זילברשטיין לכל הנוכחים: "אנחנו הולכים כעת לישון, כדי שנוכל לקום לנץ ולבוא פה ולהרביץ תורה ויראת שמים. הייסורים האלה, חוסכים ייסורים אחרים. אשריכם ואשריכם!".

הגר"י זילברשטיין בפתיחת כולל נץ (צילום: מכון שיח יצחק)
