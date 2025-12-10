נס בבית שמש: בן 80 התמוטט לפתע בבית הכנסת | כך חייו ניצלו

כונני ההצלה והחירום הוזעקו בשעה האחרונה (רביעי) למקרה רפואי ברחוב הסתוונית שבשכונת שיינפלד בעיר בית שמש, והצליחו להציל את חייו של גבר בן 80.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייו של גבר כבן 80 שאיבד את ההכרה במהלך שהותו בבית כנסת בבית שמש.

שלום שוורץ, אלחנן איבגי ומשה שכטר חובשי איחוד הצלה מסרו: "בסיוע צוות האמבולנס של איחוד הצלה ביצענו בו פעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי מדפיברילטור (מפעם). לאחר שמרבה הנס שב ליבו לפעום פונה להמשך טיפול בבית חולים במצב קשה".

פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים ישראל כהן ושימי ברגר שהגיע ראשון למקום מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 80 מוטל על הרצפה בתוך בית כנסת כשהוא ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי מתפללים התמוטט באופן פתאומי".

עוד הם מספרים: "יחד עם חובשים ופראמדיקים התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות מתן שוק חשמלי מהדפיברילטור שברשותנו, עיסויי לב, הנשמות ובחסדי שמיים לאחר שחזרו הדופק והנשימה, הוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א להמשך טיפול בחדר הלם בבית החולים שערי צדק בירושלים".