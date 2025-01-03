בערב הוקרה מיוחד שנערך עבור מתנדבי איחוד הצלה, נתרם באופן מפתיע - לזכרו של החייל מלאכי יהודה הררי הי"ד שנהרג בקרב קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה האחרונה - אופנוע-אמבולנס חדש שישמש מכשיר קריטי להצלת חיים | מי שיזכה להשתמש באופנולנס החדש הוא לא אחר מאביו של הלוחם, טל הררי, המתנדב כבר שנים רבות בארגון החסד (בארץ)
איחוד הצלה קיים במלון ציפורי, ארוע השקת רכב ואופני חירום לסניף טבריה וסובב כנרת. בארוע הביעו הוקרה למתנדבי הסניף. • בחלק המרגש של הערב הושקו חמישה דפיברילטורים (מפעמים) מצילי חיים, במעמד שר הבריאות ראש העיר ובני משפחות הנופלים מהעיר טבריה (חדשות, בריאות).
מגן דוד אדום ממשיך לקדם את המיזם המציל חיים לשירות הציבור, במסגרתו מוצבים מאות מכשירי דפיברילטור במרחב הציבורי בערים רבות בארץ • לאחרונה הותקנה עמדת דפיברילטור ראשונה בקרית יערים, אשר בזכותה כל אזרח יוכל להציל חיים בעת חירום, ללא צורך בידע רפואי מוקדם (בריאות, מקודם)
בפגישה שנערכה במעונו של האדמו"ר מפיטסבורג, בירך האדמו"ר את מתנדבי 'מד"א – הצלה דרום'. מנכ"ל 'מד"א – הצלה דרום' הרב מנדי שוורץ סקר את פעילות הארגון והמתנדבים. מכשירי דפיברילטור להצלת חיים הוענקו לארבעה מתנדבים (בריאות, שיווקי)