היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה הערב (רביעי) את עמדתה בנוגע לתיקון לחוק הגיוס להסדרת מעמדם של בני ישיבות, המקודם בידי יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט.

היא תקפה את הצעת החוק וטענה כי החוק נותן מענה לצרכי הישיבות ולא לצרכי הביטחון הדחופים והוסיפה כי הוראות החוק יוצרות תמריץ שלילי לגיוס ועיגון של חוסר השוויון לטווח הארוך.

היא גם קראה לסנקציות אישיות, אפקטיביות ומיידיות כדי שיוכלו לאכוף את הגיוס השיוויוני. חוות דעתה מתפרסת על פני חמישה עשר עמודים וממוענת לביסמוט.

בין היתר נכתב בשמה: "במציאות המתוארת, בחינת הצעת יו"ר הוועדה מעלה כי לא רק שאין בה כדי לקדם את גיוסם של בני הציבור החרדי לשירות צבאי, אלא טמון בה תמריץ שלילי לגיוס ואף עיגון לטווח הארוך של חוסר השוויון בין הציבור המשרת לבין הציבור שאינו משרת והחרפתו.

"בפועל, יש בהצעת החוק כדי להסיג לאחור את הכלים העומדים כיום לרשות הממשלה והצבא לעומת המצב המשפטי הקיים על מנת להשיג את מתן המענה לצרכי הצבא בעת הנוכחית".

עוד טענה: "דומה כי הצעת החוק נותנת מענה קודם כל לצורכי הישיבות - בהזרמה מיידית של כספי תמיכות ישירים ועקיפים; בהחזרת ההטבות לתלמידי הישיבות בגין לימודיהם; בביטול צווי התייצבות וצעדי אכיפה אישיים שננקטו נגד משתמטים; ובהחזרתו על כנו של מתווה חוקי שכובל את בני הציבור החרדי לישיבות עד גיל 26 כתנאי לקבלת פטור משירות צבאי; ולעומת זאת ההצעה אינה כוללת הסדרים שיש בהם כדי לקדם את צרכי הביטחון הדחופים כפי שהציגם הצבא, להפחית את הנטל מכתפי מערך המילואים, והיא אינה מעניקה לגופי המדינה והצבא כלים אפקטיביים לאכיפת חובת הגיוס באופן מיידי".

בהמשך ציינה כי "אנו סבורים כי המתווה המוצע רחוק מלעמוד באמות המידה המשפטיות הנדרשות: פגיעתו בשוויון - קשה, הוא אינו מקדם תכלית ראויה, ורכיביו אינם עומדים במבחני המידתיות החוקתיים".

היא הוסיפה בין היתר ש"לא די בתיקונים נקודתיים בהסדר המוצע כדי להביאו לעמידה באמות המידה הדרושות, אלא נדרשת רביזיה יסודית, כאשר נקודת המוצא היא חובת הגיוס השוויונית והאחידה האמורה לחול על הכול, צרכי הצבא העדכניים, הנטל הכבד שמשרתי המילואים ממילא נושאים בו ומימוש ערך השוויון".