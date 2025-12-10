כיכר השבת
חתונה רבתית

הטרקלין לבש חג: המקובל השיא נכדו, אדמו"רים ורבנים נהרו לשמחה | תיעוד

קהל רב נהר השבוע לשמחת נישואי נכד זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | בראש המסובים נצפו גדולי ישראל מכל המגזרים שהגיעו לכבוד המחותן הרם | צפו בתיעוד (חרדים)

שמחת נישואי נכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי (צילום: ש.פ.ה.)

השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, בן לבנו הרב משה בצרי, החתן הבה"ח רפאל בצרי, מבחירי ישיבת 'באר התלמוד' בירושלים, עם נכדת הגאון רבי גדעון רביוב, ראש כולל 'ימצא חיים', בת לבנו הרב שמעון רביוב, רב קהילת 'תורת יוחאי ומשה' בבני ברק.

בסידור חופה וקידושין כובד הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד', בקריאת הכתובה הגאון רבי יצחק בצרי, ובברכה אחריתא סב החתן הגה"צ רבי דוד בצרי.

שמחת נישואי נכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי (צילום: ש.פ.ה.)

בשמחה שנערכה באולמי 'הטרקלין' בעיר בני ברק, הגיעו להשתתף ולאחל מזל טוב מרנן ורבנן: הגאון חכם ניסים בן שמעון, האדמו"רים ממחנובקא בעלזא ודעעש, לצד עוד רבנים רומי מעלה כל אחד בשמו יבורך.

