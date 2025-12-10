שמחת נישואי נכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי (צילום: ש.פ.ה.)
השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, בן לבנו הרב משה בצרי, החתן הבה"ח רפאל בצרי, מבחירי ישיבת 'באר התלמוד' בירושלים, עם נכדת הגאון רבי גדעון רביוב, ראש כולל 'ימצא חיים', בת לבנו הרב שמעון רביוב, רב קהילת 'תורת יוחאי ומשה' בבני ברק.
בסידור חופה וקידושין כובד הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד', בקריאת הכתובה הגאון רבי יצחק בצרי, ובברכה אחריתא סב החתן הגה"צ רבי דוד בצרי.
בשמחה שנערכה באולמי 'הטרקלין' בעיר בני ברק, הגיעו להשתתף ולאחל מזל טוב מרנן ורבנן: הגאון חכם ניסים בן שמעון, האדמו"רים ממחנובקא בעלזא ודעעש, לצד עוד רבנים רומי מעלה כל אחד בשמו יבורך.
