רגעי הפיגוע בצומת רמות (צילום: לפי סעיף 27 א)
שישה נרצחו
תיעוד חדש מרגע הפיגוע הרצחני ברמות | הירי וההמונים שנמלטים
בתיעוד חדש מרגע הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים נראים הרגעים בהם פתחו המחבלים בירי וההמונים שמזהים את גודל האירוע נמלטים על נפשם מתחנת האוטובוס | צפו בתיעוד החדש (חרדים)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (97%)
לא (3%)
0 תגובות