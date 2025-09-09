כיכר השבת
שישה נרצחו

תיעוד חדש מרגע הפיגוע הרצחני ברמות | הירי וההמונים שנמלטים

בתיעוד חדש מרגע הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים נראים הרגעים בהם פתחו המחבלים בירי וההמונים שמזהים את גודל האירוע נמלטים על נפשם מתחנת האוטובוס | צפו בתיעוד החדש (חרדים)

רגעי הפיגוע בצומת רמות (צילום: לפי סעיף 27 א)
