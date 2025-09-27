כיכר השבת
כחודש אחרי

לוחמי צה"ל הרסו את בית המחבל מהפיגוע הרצחני בצומת רמות | צפו בתיעוד

כוחות צה״ל ומג"ב הרסו את בית המחבל שביצע את פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בירושלים, פיוגע בו נרצחו שישה ישראלים ועשרות נפצעו (צבא)

צפו בתיעוד הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה״ל ומג״ב פעלו אמש, ליל שבת קודש, בכפר 'קבייבה' שבחטיבת בנימין להריסת ביתו של המחבל מותנא עומר שחוסל מיד לאחר שביצע את פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים.

מותנא, יחד עם מחבל נוסף, ביצע את פיגוע הירי בחודש שעבר בצומת רמות בירושלים בו נרצחו שישה אזרחים ישראלים ונפצעו עשרות נוספים. יצוין כי פועל בימים אלו לקידום הריסת ביתו של המחבל הנוסף שביצע את הפיגוע.

כזכור, בפיגוע נרצחו הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, הרב יוסף דוד הי״ד, בן 43, יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, הרב מרדכי שטיינצג הי״ד המכונה ד"ר מרק בעל מאפייה בעיר, ישראל מצנר בן 28 תושב העיר, ומרת שרה מנדלסון הי"ד.

מחקירת כוחות הביטחון עלה כי המחבלים יצאו מהכפרים קובייבה וקטנה והצטיידו בנשק אישי. בעזרת סייען נוסף, הגיעו לצד האדום של הגדר באזור מחנה הפליטים קלנדיה וא-רם.

המחבלים חצו דרך פרצה מוכרת בגדר, במערכת הביטחון מכנים אותה: 'ה' על שם דאחיית אל בריד, סמטה מוכרת במרחב.בעזרת סייען נוסף שהסיע שב"חים - המחבלים הגיעו לצומת רמות ופתחו באש לעבר קו 62 שהיה בדרכו לתחנה מרכזית.

הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

תוכן שאסור לפספס:

