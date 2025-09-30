הפיגוע סמוך לביתר

מוקדם יותר היום (שלישי), התרחש פיגוע סמוך לעיר החרדית ביתר עילית - בכביש 60 בדרך לירושלים, כאשר מחבל ביצע פיגוע דריסה, ודרס שני בחורי ישיבה בגילאי 15 ו-16. אל"מ חזי נחמה שהיה בסמיכות מקום, הוא זה שניטרל את המחבל.

בעדות שמסר נחמה נאמר: "עברתי בצומת ובמרחק של כ-20 מטרים שמעתי בום. יצאתי מהרכב וניסיתי להבין אם מדובר בתאונה. צעקו: 'יש לו סכין!'. ראיתי אותו רץ לכיווני, צעקתי לו 'עצור!' - והוא לא עצר", נחמה ממשיך לשחזר: "מיד יריתי לעבר הרגליים, והוא המשיך באמוק. המשכתי לצעוק 'עצור!' והוא לא עצר. אז יריתי לעבר מרכז הגוף, והוא נפל". השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית יצא נגד החלטת צה"ל בעבר להדיח את חזי נחמה משירות מילואים וטען: "הוא לא הסית מעולם נגד שירות מילואים. לא בגד. לא המריד. לא קרא לאף אחד לא להתייצב. אבל הוא מצא את עצמו מודח בכל זאת ממילואים. למה? כי הוא ביקש לנצח" אליהו אף הוסיף: "פניתי הערב במכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה לאפשר לאל"מ חזי נחמה לחזור לשירות מילואים פעיל. צה"ל זקוק לקצינים שרוצים לנצח".

סמוך לזירת הפיגוע ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

מוקדם יותר דיווחנו על פיגוע בצומת אל חאדר - בכביש המנהרות בדרך מביתר עילית: על פי דיווחים המחבל ביצע דריסה בטרמפיאדה, במקום יש לפחות שני פצועים כולם בהכרה, המחבל נוטרל. על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', שני הנערים שנפצעו הם בחורי ישיבה חרדיים.

המחבל דהר לכיוון הטרמפיאדה הסמוכה לאל חדאר ודרס שני בחורי הישיבה, לאחר מכן הוא יצא מהרכב ושלף סכין ואז אל"מ במיל' חזי נחמה שהיה במקום פתח בירי לעברו - עד שהוא נוטרל.

תחילה ערכו חיפושים אחר מחבל נוסף שככל הנראה היה בזירה, אך כעבור דקות החשד נשלל. המחבל שביצע את הפיגוע הוא מבית פאג'ר.