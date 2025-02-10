אל"מ במיל' חזי נחמה שיחזר את הרגעים בו נטרל את המחבל היום, במהלך הפיגוע שהתרחש בגוש עציון בסמוך לעיר ביתר עילית | "'יש לו סכין!' ראיתי אותו רץ לכיווני, צעקתי לו 'עצור!' - והוא לא עצר, אז יריתי לעבר הרגליים" (חדשות)
היום בתוכנית: לפחות 15 חרדים נהרגו בחודשים האחרונים, מי אשם ומה ניתן לעשות? | האם הרבנות אשמה ביוקר המחיה? | העדויות המצמררות מהשבי והמידע על החטוף הפצוע | העימות לגבי החלפת שמות הרחובות בצפת | מאחורי הקלעים של תוכנית הריאלטי החדשה בכיכר | השינוי הדרמטי שיצר הנשיא טראמפ בתוך גוגל | רץ ברשת: תיעוד מחריד של מקרר נופל על ילד והנס המדהים בדרך לחפץ חיים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)