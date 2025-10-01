המשט הפרובוקטיבי "סומוד", שיצא מברצלונה לפני יותר מחודש וחצי ונועד לשבור את המצור על עזה, הגיע הבוקר לנקודה שבה נעצר המשט הקודם - כ־200 קילומטרים מדרום-מערב לרצועת עזה, ופעילי המשט מדווחים על התפתחות מתוחה.

לפי שידורים חיים מהספינות, כמה כלי שיט "לא מזוהים" התקרבו למספר סירות, חלקן עם אורות כבויים, וגם דווח על נוכחות גוברת של כטב"מים מעל המשט. הפעילים מסרו כי הם יישמו נהלי אבטחה והמשיכו בהפלגה.

פעיל שהשתתף במשט פרסם תיעוד וטען שספינה של חיל הים ביצעה תמרונים מסוכנים סביב הסירות ופגעה במערכות התקשורת של המשט.

לדבריו, למרות אובדן חלק מהמכשירים האלקטרוניים לא היו נפגעים וההפלגה נמשכת. בעקבות האירועים, שידורים חיים מכמה מהספינות הופסקו.

בישראל נערכים לפעולה. בצה"ל ובחיל הים הבהירו בעבר שהם לא יאפשרו את הגעת הספינות לחופי עזה, וכי מי שיפר את המגבלות במסגרת המים הטריטוריאליים ייעצר ויורחק.

לפי ההיערכות, אם הספינות יתקרבו לגבולות המים הישראליים חיל הים יופעל, ובמקרה של סירוב ללכת לאשדוד לפרוק סיוע הומניטרי כפי שהוצע להם - הפעילים עלולים להיעצר וכלי השיט יוחרמו. מוקם צוות משימה מיוחד בהשתתפות צה"ל, השב"כ, המשטרה ומשרד החוץ, במטרה להביא את הפעילים לנמלים ישראליים ולדאוג לטיפול בהמשך.

המשט הנוכחי גדול מקודמו: במקום עשרות פעילות בספינה אחת, מצהירים מארגני "סומוד" כי קיימת היענות נרחבת עם כ־50 אוניות, מה שמגביר את המורכבות המבצעית והסיכון להסתבכויות. בישראל מעריכים כי יש למספר זה פוטנציאל להסתבכות רבה יותר מאשר במשט הקודם, ולכן נערכו תגבור כוחות ונקבעו נהלים ברורים להתמודדות.

הפעילים מסרו כי תיעודים נוספים, ביניהם קטעים שבהם נראים כלי שיט ממשיים מתקרבים, הועלו לרשתות - וכי הם ממשיכים במסעם "לשבור את המצור". בצה"ל נמסר בעבר כי מי שמעוניין להעביר סיוע הומניטרי יכול לעגון בנמל אשדוד לפריקה תחת פיקוח ישראלי; לפי הדיווח, ההצעה נדחתה על ידי הפעילים.