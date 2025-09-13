כיכר השבת
האם צריך לשלם לשדכן וכמה כסף לשים באירוע; כתבת שטח מרתקת אל תוך בית המחבל שפוצץ

מה אתם מעדיפים, לתת ספר ולקבל פלפל ממולא או לשלם 300 ולקבל סטייק |למה בעיתונות החרדית לא פרסמו שזה חרדי שחיסל את המחבל ותובנות מאיש העדה החרדית | למה לפוצץ קומה אם אפשר להוריד את כל הבניין של המחבל | וגם קטעי ווידאו מהמסבירן צ'רלי קירק (דבר השבוע)

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע. כתבת שטח מיוחדת מפיצוץ ביתו של המחבל שרצח את הילד החרדי בן ב-12. בנוסף רץ ברשת עם קטעי ארכיון מהגיגיו של צ'ארלי קארק.

עוד בתוכנית. פאנל מקיף בהשתתפות יותם דשא כתב סרוגים, חצקל בלום איש העדה החרדית ו כתב הכנסת של כיכר השבת. נידנו הנושאים הבאים:

הפיגוע הקטלני בכביש רמות בירושלים. מי שניטרל וחיסל את המחבלים אלו אברך חסידי וחייל חשמונאים. האם הגיע הזמן שלמגזר החרדי יהיו אנשים שמחזיקים נשקים וידעו לפעול בכל צרה שלא תבוא. ולמה העיתונות החרדית לא טרחו לציין מי חיסל את המחבל.

השבוע נקבע מותו של הפעיל ויוצר התוכן האמריקני צ'ארלי קירק. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב ברשתות: "צ'ארלי קירק נרצח בגלל שדיבר אמת והגן על החירות. ידיד ישראל עם לב ארי, שנלחם בשקרים עבור היהודים והנוצרים". אודותיו. למה ארה"ב מלאה רציחות פוליטיות וכאן ב"ה זה נדיר יותר והאירוניה שהוא עצמו היה בעד החזקת נשק!

הבוקר בעיתון המודיע: ראש הממשלה הצליח לפצל את הנציגות החרדית וחוק תיקון התקציב עבר - זאת בשעה שמסע רדיפת עולם התורה נמשך, מה קורה עם העצרת, עם מכתבי הרבנים ועם המאבק?

ח"כ מאיר פרוש תקף את המעצר ואמר כי "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, יצא היום לדרך מבצע חסר תקדים, לפיו יש למנוע מיהודים לחגוג את ראש השנה כמנהגם מידי שנה. לא ייאמן כי במדינה עם שלטון של יהודים קורה דבר כזה, זוהי בושה בינלאומית". מסך ברזל? מלחמה? שמד?

נושא נוסף הוא עניין השידוכים. בשבת שעברה נתקלתי בעלוני השבת של הציבור הדתי לאומי קמפיין שלם של לשלם לשדכניות כעידוד לשידוכים. גם אצלינו בציבור הספרדי מקובל לתת עציץ. דעתכם. בנוסף. כמה נותנים באירוע? לקבל פלפל ממולא ולהביא ספר מתנה. או להביא סטייק אנטריקוט ולתת 250 שקל.

