מה אתם מעדיפים, לתת ספר ולקבל פלפל ממולא או לשלם 300 ולקבל סטייק |למה בעיתונות החרדית לא פרסמו שזה חרדי שחיסל את המחבל ותובנות מאיש העדה החרדית | למה לפוצץ קומה אם אפשר להוריד את כל הבניין של המחבל | וגם קטעי ווידאו מהמסבירן צ'רלי קירק (דבר השבוע)
תרמית כפולה נחשפת - האיש ששולט בחיינו מאחורי מסכה אחת | מיליונים על אחדות - הקרן שמאיימת לאחד את עולם התורה | טראמפ מוותר על הדמוקרטיה, פוטין גונב את השמש | חמאס קורס מבפנים: "אנחנו המטומטמים שמשמידים את עצמנו" | התוכנית 'דבר ראשון' עם שורת תחקירים דרמטיים | צפו וגלו (פורים)
אברך חרדי התנהג הצהריים בבורטליות בבית מדרשו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף. האברך השתולל ומנע את כניסתו של הרב לבית המדרש. אברכים שהיו במקום, השתלטו עליו והוציאו אותו מבית המדרש. כוחות משטרה הוזעקו למקום. בעקבות המקרה: מרן לא ירד לתפילת מנחה, כהרגלו (אקטואליה)
הזמר הפופולארי, שהספיק להיות חסיד חב"ד ואחר-כך חסיד קרלין הוריד את זקנו ופאותיו. את הצעד הדרמטי הוא הסביר בהודעה למעריציו ב"טוויטר". מתיסיהו התפרסם כזמר ראגיי חרדי, תחילה השתייך לחסידות חב"ד ולפני כמה שנים החליט 'לערוק' לחסידות קרלין. גם למעריציו ברור: המפנה הדרמטי בחייו, הוא לא התחנה האחרונה
אישה עטופה בשאלים שצעדה ברחוב קינג ג'ורג' בעיר הזניקה לעברה מאבטחים שחששו כי מדובר במחבלת. לבושת השאלים הבחינה בכוחות ומיהרה להימלט אל תוך חדר מדרגות. כוחות היס"מ פרצו פנימה והורו לה להסיר את השאלים מעליה. נשים חרדיות זעקו לעברה: "את מחללת שם שמים". בלעדי (ארץ)
שכנים וסקרנים התקבצו אתמול סביב בית האדמו"ר באשדוד, בעקבות קול נפץ עז. סגן ניצב גבי דדון, מפקד תחנת אשדוד, יצא מבית הרב רק סמוך לשעה 1 בלילה וסיפק את הפרטים. דדון אמר כי לא קיבלו שום התראה מוקדמת על איומים שקיבל הרב וכי עד כה לא נעצרו חשודים. צפו בתמונות
בצהריים עצרה המשטרה את הרב צבי ביאליסוטצקי, במהלך וויכוח על השליטה ב"בית-כנסת המריבה" בעיר ● הבוקר, הגיעו שוב כמה אברכים הנאבקים מול בילאיסוטצקי על השליטה במבנה, וניסו לפלוש אליו תוך שהם נעזרים בפועלים ● הרוחות התלהטו והמשטרה הוזעקה. תמונות (חרדים, חדשות)
כוחות משטרה ומשמר הגבול פרצו בצהריים להר הבית, לאחר שעשרות צעירים יידו אבנים לעבר שער המוגרבי בעיר העתיקה ● עשרות מתפללים שהעתירו תחינה בשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, נמלטו מאימת הפורעים ● צפו בוידאו: כך זה תועד במצלמות הכותל (אקטואליה, חדשות)
התפתחות בפרשת בית-כנסת המריבה ברחוב ירושלים בבני-ברק: חסידי גור שנאבקים על השליטה מול בוגרי "אור יהודה", מציגים צו מניעה דרמטי. בשבוע שעבר, במפתיע, הם קיבלו מידי המשטרה את מפתחות בית-הכנסת ואמש פנתה עמותת פא"י לבית המשפט השלום בתל-אביב, בבקשה לצו מניעה שיעניק להם שליטה במבנה בימות החול
כך זה נראה אתמול, באישון לילה: בכירי משטרה מגיעים במפתיע למאה שערים, בשיאם של אירועי שמחת בית השואבה ● השמועה עושה כנפיים ועד מהרה יוצאים אלפים מבתי הכנסת ומקיפים את המשלחת המשטרתית ● צלם "כיכר השבת" תיעד אתמול את הדרמה בלב השכונה החרדית (ארץ, חרדים)
אזרח ישראלי ששהה באומן, ככל הנראה אחד המתפללים, העביר את ימי ראש השנה במעצר המשטרה המקומית בחשד לדקירת תושב מקומי. המשטרה טוענת כי החשוד היה מעורב בקטטה שפרצה בין כמה מתפללים לתושב העיר. מאות מתפללים התעמתו עם שוטרים במהלך המעצר (בתפוצות)
אלמוני ניסה לחטוף בכוח ילד חרדי בן 10 בתוככי השכונה החרדית. הילד גילה תושיה, נאבק בחוטף והביא ללכידתו. בשכונה, כצפוי, לא נותרו אדישים למתרחש. "זה מפחיד, מטלטל", אמרו בשעות שאחרי. עסקני השכונה הורו למחנכים ולראשי המוסדות בבורו פארק להעלות שוב את הנושא על סדר היום (תפוצות)
בחור ישיבה בן 17 שטייל היום עם חבריו בנחל דרגות הסמוך לעין גדי, נפל לתהום בעומק של 30 מטרים. בנס, הוא נותר בחיים ונפצע באורח קשה. שעות ארוכות ניסו מתנדבי הצלה לחלץ אותו, עד לבואו של המסוק. בכתבה המלאה: צפו בתמונות מהזירה הקשה של האירוע (חדשות)