היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הערב (רביעי) לבג"ץ כי אין כל עילה משפטית להתערבות שיפוטית בהחלטת הממשלה למנות את דוד זיני לראש השב"כ. במכתב שהוגש לבית המשפט נכתב כי הליך המינוי התנהל על פי המתווה שנקבע בפסיקת בג"ץ בפרשת גואילי, ובכפוף להוראות שנקבעו בפסקי דין קודמים בנושא.
לפי הודעתה, הוועדה המייעצת למינויים בכירים (ועדת גרוניס) בחנה את טוהר המידות של זיני וקבעה כי אין מניעה למינויו. חוות הדעת הועברה ליועמ"שית, אשר תמכה בעמדת הייעוץ המשפטי למשרד ראש הממשלה וקבעה כי אין כל מניעה משפטית למהלך.
מוקדם יותר, ראש השב"כ דוד זיני הגיש את תגובתו המקדמית לבג"ץ לעתירות שהוגשו נגד מינויו לתפקיד. במסמך שהוגש באמצעות פרקליטיו, הציג זיני קו הגנה נחרץ וטען כי העתירות הן "ניסיון פוליטי מובהק לפגוע בו תוך שימוש במערכת המשפט".
זיני הדגיש כי מינויו עבר את כל ההליכים החוקיים כנדרש: החל בבדיקות יסודיות של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, וכלה באישור הממשלה. הוא ציין כי ועדת גרוניס קבעה באופן חד משמעי שאין כל פגם בטוהר מידותיו או בעמידתו באמות המידה הציבוריות.
"הדיון בשמועות גוזל משאבים"
בתגובתו תיאר זיני את הטענות המועלות נגדו על ידי העותרים כ"רכילויות, פרסומים כוזבים ושמועות", וקבע כי אין בהן כל ממש. הוא הדגיש כי "הדיון בשמועות גוזל את זמנו ואת משאבי מערכת הביטחון, והוא בבחינת ניסיון לצנזר עמדות ודעות בשם ערכי הדמוקרטיה".
במסגרת תגובתו, התייחס זיני להתבטאויות ישנות שלו שהובאו על ידי העותרים כראיה לחוסר התאמה לתפקיד. הוא ציטט מתוך המסמך: "אין אני ציוני אלא יהודי, ורק יהודי... המושג 'יהודי' מקשר אותי לכל הדורות שקדמו ויבואו". לדבריו, אמירות אלו משקפות זיקה יהודית עמוקה, שאינה סותרת את שירותו הציבורי.
עוד נטען בתגובה כי הטענות בנוגע להתנהלותו האישית של זיני חסרות כל בסיס עובדתי ומשפטי. הוא הדגיש כי מעולם לא הסתיר מידע מהרמטכ"ל, לא הדליף מסמכים לתקשורת, ולא קיים קשרים שיש בהם ניגוד עניינים.
לסיום, הבהיר זיני כי ניסיונו המקצועי — הכולל 33 שנות שירות בצה"ל, תפקידים בכירים והובלת חטיבת הקומנדו — הוא הבסיס האמיתי למינויו, ולא דעותיו או מוצאו, כפי שמנסים העותרים לטעון.
עתירת ראשי השב"כ לשעבר והסירוב לשתף פעולה
הודעת היועמ"שית מגיעה על רקע עתירה שהוגשה בשבוע שעבר לבג"ץ נגד המינוי על ידי שלושה ראשי שב"כ לשעבר – נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון. לעתירה צורפו כ-180 עובדים לשעבר של השב"כ, וכן מסמך מסווג וחסוי המתאר מידע רגיש על אתגרי השירות.
העותרים מסרבים להכיר בזיני כראש השב"כ החדש, ונותרו בסירובם להעביר לו את המסמך החסוי, אף לאחר שנכנס לתפקידו (זאת משום שבג"ץ לא הוציא צו ביניים המונע את המינוי). לטענתם, לא ניתן לחשוף בפניו את המסמך ואת זהות העותרים, כיוון שמדובר במידע סודי והוא אינו רשאי להיחשף אליו "עד שבג"ץ יקבע ההפך".
ראשי השב"כ לשעבר אף סירבו למסור את המסמך לזיני לאחר שדרשו כי יתחייב שלא להעבירו לאף אדם אחר, כולל לעורך דינו אוהד שלם. זיני סירב להתחייבות זו. בנוסף, הם מסרבים להעביר לזיני את רשימת 186 אנשי השב"כ לשעבר שצורפו לעתירה, בטענה שחוק השב"כ אוסר לחשוף את זהותם – כלומר, חובת הסודיות חלה גם עליו.
כאשר נשאל עורך דינם, אילן פלג, על ידי הכתב אבישי גרינצייג כיצד הוא עצמו נחשף למסמך החסוי, השיב פלג בפשטות: "אני דורש שתפסיק להטריד אותי".
יוזכר כי בעקבות סירובם להעביר את פרטי המסמך וזהות המקור שמסר להם - העיתונאי אבישי גרינצייג מערוץ I24 News פרסם כי נפתחה בדיקה פלילית בעניינם.
בנוסף, במערכת אכיפת החוק התריעו בפני ראשי השב"כ לשעבר כי אם יתברר שהמסמך אכן מסווג, כפי שטענו בעצמם - ייחקרו באזהרה.
בעקבות ההתפתחויות, פנה ראש השב"כ דוד זיני לבית המשפט בבקשה שיורה על העברת המסמך לידיו, במסגרת תפקידו הרשמי.
