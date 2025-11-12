היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הערב (רביעי) לבג"ץ כי אין כל עילה משפטית להתערבות שיפוטית בהחלטת הממשלה למנות את דוד זיני לראש השב"כ. במכתב שהוגש לבית המשפט נכתב כי הליך המינוי התנהל על פי המתווה שנקבע בפסיקת בג"ץ בפרשת גואילי, ובכפוף להוראות שנקבעו בפסקי דין קודמים בנושא.

לפי הודעתה, הוועדה המייעצת למינויים בכירים (ועדת גרוניס) בחנה את טוהר המידות של זיני וקבעה כי אין מניעה למינויו. חוות הדעת הועברה ליועמ"שית, אשר תמכה בעמדת הייעוץ המשפטי למשרד ראש הממשלה וקבעה כי אין כל מניעה משפטית למהלך.

מוקדם יותר, ראש השב"כ דוד זיני הגיש את תגובתו המקדמית לבג"ץ לעתירות שהוגשו נגד מינויו לתפקיד. במסמך שהוגש באמצעות פרקליטיו, הציג זיני קו הגנה נחרץ וטען כי העתירות הן "ניסיון פוליטי מובהק לפגוע בו תוך שימוש במערכת המשפט".

זיני הדגיש כי מינויו עבר את כל ההליכים החוקיים כנדרש: החל בבדיקות יסודיות של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, וכלה באישור הממשלה. הוא ציין כי ועדת גרוניס קבעה באופן חד משמעי שאין כל פגם בטוהר מידותיו או בעמידתו באמות המידה הציבוריות.

"הדיון בשמועות גוזל משאבים"

בתגובתו תיאר זיני את הטענות המועלות נגדו על ידי העותרים כ"רכילויות, פרסומים כוזבים ושמועות", וקבע כי אין בהן כל ממש. הוא הדגיש כי "הדיון בשמועות גוזל את זמנו ואת משאבי מערכת הביטחון, והוא בבחינת ניסיון לצנזר עמדות ודעות בשם ערכי הדמוקרטיה".

במסגרת תגובתו, התייחס זיני להתבטאויות ישנות שלו שהובאו על ידי העותרים כראיה לחוסר התאמה לתפקיד. הוא ציטט מתוך המסמך: "אין אני ציוני אלא יהודי, ורק יהודי... המושג 'יהודי' מקשר אותי לכל הדורות שקדמו ויבואו". לדבריו, אמירות אלו משקפות זיקה יהודית עמוקה, שאינה סותרת את שירותו הציבורי.

עוד נטען בתגובה כי הטענות בנוגע להתנהלותו האישית של זיני חסרות כל בסיס עובדתי ומשפטי. הוא הדגיש כי מעולם לא הסתיר מידע מהרמטכ"ל, לא הדליף מסמכים לתקשורת, ולא קיים קשרים שיש בהם ניגוד עניינים.

לסיום, הבהיר זיני כי ניסיונו המקצועי — הכולל 33 שנות שירות בצה"ל, תפקידים בכירים והובלת חטיבת הקומנדו — הוא הבסיס האמיתי למינויו, ולא דעותיו או מוצאו, כפי שמנסים העותרים לטעון.