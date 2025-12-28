לפני זמן קצר (ראשון) התקבלו דיווחים על דריסת שוטר סמוך למחסום עטרות בירושלים, תחילה עלה חשש כי מדובר בדריסה על רקע לאומני, אך החשש הופרך כעבור דקות.

על פי הידוע עד כה, נהג הרכב התבקש על ידי המשטרה לעצור את רכבו, אך ככל הנראה בשל כך שהיה ללא רישיון, הוא החל במונסה שבמהלכה דרס שוטר, עד כה ידוע כי הרכב נתפס, אך נהג הרכב הצליח להימלט לכפרים הסמוכים.

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר, התקבל דיווח על נהג רכב שפגע בשוטר שפעל באזור עטרות בירושלים ונמלט רגלית מהמקום".

"כתוצאה מהמקרה", נכתב בהודעת הדוברות: "השוטר נפגע באורח קל (עפ"י גורמי רפואה). כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ועורכים סריקות אחר החשוד במעשה".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 11:03 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על פצוע שהובא לחבירה עם צוותי מד"א באזור תעשייה עטרות לאחר שככה"נ נפגע מרכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר בן 36 במצב קל".

פראמדיק מד"א לישי שמש וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א יענקי גרינוולד, סיפרו: "חברנו לפצוע וראינו אותו מתהלך כשהוא סובל מחבלות קלות בגופו. הוא סיפר לנו שהוא נפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קל".