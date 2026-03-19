כיכר השבת
בעברית ובאנגלית

נתניהו: "אתם רואים שאני חי, מוקדם לדעת אם האיראנים יצאו לרחובות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסר הצהרה לתקשורת ברקע המשך המלחמה באיראן ושורת החיסולים שביצעה ישראל בשבוע האחרון בלבנון ובאיראן | 'כיכר השבת' מעביר בשידור ישיר (בארץ)

נתניהו בהצהרה הערב

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (חמישי) ברקע התקדמות המלחמה ואחרי שורת החיסולים באיראן ובלבנון בשבוע האחרון הצהרה לתקשורת ולאחריה מסיבת עיתונאים - בעברית ובאנגלית.

נתניהו פתח באומרו "אני גאה בכם, אזרחי ישראל" וקרא להמשיך ולהקפיד על הנחיות הבטיחות. נתניהו אמר: "אני מודע לקושי לשהות במקלטים, ולקושי של העסקים, אך אורך הרוח שלכם הוא שנותן לנו את המאמץ להשיג את יעדי המערכה".

בשלב הזה תמצת נתניהו את שאגי המלחמה ואמר כי שאגת הארי של ישראל "מהדהדת בכל רחבי תבל". ישראל לדבריו הפכה למעצמה אזורית ואף למעצמה עולמית.

נתניהו פירט את יעדי המלחמה - השמדת תכנית הגרעין, השמדת תכנית הטילים הבליסטיים ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני ליטול את גורלו בידו. נתניהו הבהיר כי המטרה היא לא רק לחסל את מלאי הטילים הנוכחי של איראן אלא גם לרסק את האפשרות שלהם לייצר טילים בעתיד.

בהמשך אמר נתניהו כי כבר עתה לאיראן "אין אפשרות להעשיר אורניום ולייצר טילים בליסטיים. אנחנו מרסקים אותם עד דק". עוד אמר כי הזמן עומד לטובת ישראל - מבחינת יחס הייצר בין טילים למיירטים.

נתניהו חזר על החיסולים שביצעה ישראל באיראן השבוע, ובין היתר חיסולו של עלי לאריג'אני, ואמר כי ישראל דואגת לכך שהמשמרות במשמרות המהפכה - יהיו קצרות מאוד.

באפשר להצלחת יעד המלחמה השלישי, אמר ראש הממשלה כי עוד מוקדם לומר אם העם האיראני אכן ייצא לרחובות בסיום המלחמה, אולם הוא מקווה שכך יהיה ובישראל פועלים שכך יהיה. אבל בסוף הכל תלוי בהם.

נתניהו ציין כי לפני מספר חודשים ההערכות דיברו על בניינים שיפלו בערי ישראל, ובפועל כעת כולם רואים שהבניינים שנופלים הם בביירות ובטהרן.

בהמשך עבר נתניהו לקיים הצהרה באנגלית. הוא פתח בהתייחסות לקונספירציות ברשת ולפיהן חוסל ואמר. "הנה אתם רואים שבניגוד לפייק אני חי".

ראש הממשלה פירט את התקיפות של איראן על מדינות המפרץ ואמר כי המשטר באיראן מסוכן לעולם כולו ולא רק לישראל.

הוא גם התייחס לקשרים עם הנשיא טראמפ ואמר כי נשיא ארצות הברית הוא שאמר לו, ולא להיפך, כי בקדנציה הנוכחית יש לדאוג לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.

על טענות ולפיהן ישראל היא שגררה את ארצות הברית למלחמה, אמר נתניהו: "מישהו חושב שמישהו יכול לומר לטראמפ מה לעשות? נו באמת".

עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע עם ישראל כולו מתאחד בתפילה ובאמירת תהילים למען הצלחת חיילי צה״ל והגנת מדינת ישראל מול משטר הרשע האיראני קוראים פרקי תהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ יאיר את דרכם יחזק את ידיהם וישמור עליהם מכל רע ויביא ישועה וניצחון במהרה לכל עם ישראל
דוד
7
כל הכבוד נתניהו מזכיר שם שמיים כל פעם השם יהיה בעזרתו
משה
6
אין על ביבי
מי
5
עם ישראל חזק וימשיך לעמוד עד הסוף אין דרך אחרת מול אויבים
משה
4
אורך רוח זה כוח ממשיכים יחד עד ביטחון מלא
מרדכי
3
עם ישראל עומד בניסיון קשה אך אין להסתפק בחוסן בלבד צריך ישועה והכרעה ברורה על אויבי ישראל
כץ
2
צריך מעבר ממדיניות תגובה למדיניות הכרעה מלאה
ברהנו
1
בימים כאלה עם ישראל מגלה חוסן אדיר תודה לחיילי צה״ל ולכוחות הביטחון על העמידה בחזית שנזכה בעזרת ה׳ לניצחון וביטחון מלא במהרה
איתן

