סמוך לגדר המערכת משם חודרים שוהים בלתי חוקיים לישראל, נהג רכב פגע בשוטר, תחילה דווח כי ישנו חשד לפיגוע, אך כעבור דקות התברר כי הנהג נמלט מכיוון שהיה ככל הנראה ללא רישיון |"פסול לנהיגה נעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שפגע בשוטר במהלך פעילות אכיפת תנועה באזור עטרות, נמלט מהמקום ונעצר בתום סריקות נרחבות"
כוחות גדולים של כבאות והצלה הוזעקו היום לאזור התעשייה עטרות בירושלים, לאחר הודעה על צעיר בן 15 שנפל לבור בעומק 30 מטר. בסיום פעולה ממושכת, ובשיתוף עם יחידת החילוץ יל"מ, חולץ הצעיר על אלונקה והועבר לבית החולים כשהוא סובל משברים בידיו וברגליו.