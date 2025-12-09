נושאים באחריות: בטקס הוקרה למשרתי השירות האזרחי בשב"כ ציינו בכירי השירות את פועלם של המשרתים החרדים בחזית העשייה הביטחונית למען עם ישראל*

ברקע הדיונים בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס התקיים טקס הוקרה במעמד מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי, מנהלי אגפים, המשרתים ובני משפחותיהם. מנהלי האגפים שיבחו את המשרתים והדגישו את חשיבותם למערך.

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, רב השירות ובכירי השירות נשאו דברי ברכה ותודה. מספרם של המשרתים החרדים במסלול הבטחוני בשירות אזרחי הוכפל ביותר מפי שישה בעשור האחרון

בעוד שעל שולחן ועדת חוץ וביטחון נדון הנושא של הסדרת של השירות הצבאי והאזרחי, במטה שירות הביטחון הכללי (שב"כ) נערך אירוע הוקרה שמספק הצצה לתרומתם הגדולה של משרתי השירות האזרחי החרדים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמאמץ הביטחוני הלאומי והמלחמה בטרור מאז השביעי באוקטובר.

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פנו אנשי השב"כ לרשות השירות הלאומי אזרחי בבקשה לקלוט חרדים לשירות אזרחי בטחוני בארגון.

בהליך מואץ ניגשו מאות מועמדים, מתוכם נבחרו מספר משרתים בעלי פוטנציאל גבוה, אשר שולבו באופן מיידי במאמץ המודיעיני והמבצעי והטכנולוגי.

בתום שנתיים, ולאחר שלקחו חלק פעיל בעשייה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי לסיכול פיגועי טרור, נערך אירוע הוקרה למשרתים הנרגשים ולבני משפחותיהם. הטקס הזה, במעמד מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי, מנהלי אגפים, המשרתים ובני משפחותיהם, מציב מודל עובד, מוכח ובעל חשיבות אסטרטגית, המדגים כיצד נראה שירות ביטחוני משמעותי שמאפשר שמירה על אורח חיים חרדי מוקפד.

לאורך השנתיים האחרונות, השתלבו המשרתים במערכים שונים של הארגון וסייעו באופן ישיר ומשמעותי לפעילות המבצעית של מדינת ישראל. תרומתם באה לידי ביטוי בתקופה רגישה ומורכבת מאין כמוה, כאשר חלק גדול מפועלם אינו ניתן לפרסום בשל סיוע ישיר בסיכול טרור.

ר' מנהל הפרויקט בארגון פתח בדברי ברכה והתייחס למשמעות האדירה של קליטת בני השירות החרדים בארגון, ומיד אחריו עלה לדבר רב השב"כ שהעלה על נס את פועלם של המשרתים והתייחס באריכות למשמעות הגדולה של נשיאה בנטל ואחריות אישית של כל אחד מהם. א' מבכירי הארגון סיכם את דברי המברכים וציין את החשיבות הערכית והתרומה הביטחונית שאין לה תחליף של המשרתים.

מסלול שירות משמעותי שמוכיח את הצלחת שילובם של החרדים בשירות אזרחי בטחוני משמעותי

מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי, ראובן פינסקי, ציין את הקשר המיוחד של השירות הלאומי בכלל, ושירות החרדים במסלול הביטחוני בשב"כ בפרט. הוא הודה לראש השירות היוצא, רונן בר, שנכח באירוע, על הקמת פרויקט לשילוב השירות האזרחי בארגון ואמר:

"אני מברך את בוגרי השירות האזרחי מהחברה החרדית המסיימים היום שירות משמעותי במסגרתו פעלו למען ביטחון המדינה. השותפות עם הארגונים הביטחוניים היא משימה עליונה של רשות השירות הלאומי ביצירת תפקידים ביטחוניים תוך הקפדה על אורח החיים של המשרתים. המסלול בשב"כ מסמל את הדרך שעושה השירות האזרחי ומוכיח שאפשר לשלב צעירים חרדים בשירות ביטחוני מהמעלה הראשונה. אני מבקש להודות לראש השירות ולצוותים המקצועיים על השותפות שמאפשרת את קיום המסלול.״

שימי גשייד, מנכ"ל "חברים":

"הקבוצה שנמצאת פה היום מוכיחה שאפשר לשלב זהות תורנית מלאה ומחויבות לעולמה של תורה, עם תרומה משמעותית לבטחון. הבחירה שלכם מראה שאין סתירה בין השמירה על הערכים לבין אחריות לאומית".

בסיום האירוע חולקו אותות הוקרה והערכה על השירות לכל אחד מהמשרתים שעלו לבמה וקיבלו טס הוקרה ייחודי של שירות בטחון כללי. הטס מייצג את ההערכה והכרת התודה העמוקה על השירות הביטחוני שהוענק למשרתים הנרגשים כאות הערכה לתקופה בה היו חלק מחזית העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.

המסלול בשירות האזרחי מאפשר לצעירים חרדים לתרום למדינה מתוך מחויבות ואחריות, תוך שמירה על אורח חייהם. הבשורה המשמעותית היא הארכת החוק לשירות האזרחי, המאפשרת מחדש את האפשרות להצטרף לשירות משמעותי ותורם לבטחון אזרחי המדינה, ובכך מציגה פתרון יעיל ומוכח למשוואת הנשיאה בנטל.

חשוב להדגיש את המגמה המשתנה בהיקף המשרתים החרדים במסלול הבטחוני. מספרם של המשרתים החרדים בתפקידי ליבה ובעלי משמעות ביטחונית בשירות האזרחי הוכפל ביותר מפי שישה במהלך העשור האחרון. נתון דרמטי זה מעיד על גידול חסר תקדים בביקוש החרדי לשירות משמעותי, ומשקף את האמון הגובר של גופי הביטחון ביכולותיהם ובתרומתם האסטרטגית.