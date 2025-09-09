בית החולים 'שערי צדק' מעדכן הבוקר (שלישי) על מצב הפצועים מהפיגוע הרצחני אתמול בצומת רמות בירושלים.

ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים מאושפזות שתי פצועות כשהן מורדמות ומונשמות במצב קשה אך יציב.

כמו כן, ארבעה פצועים נוספים במצב בינוני נותחו במהלך הלילה ומצבם התייצב.

בנוסף, למעלה מ-30 נפגעי חרדה הגיעו במהלך היממה האחרונה לקבלת טיפול במוקד הטיפול הנפשי שנפתח בשערי צדק ויפעל גם בימים הקרובים.

בבית החולים 'הדסה עין כרם' עדכנו כי הבוקר מטופלים בבתי החולים של הדסה 8 מנפגעי הפיגוע בשכונת רמות, זאת לאחר שחרורם של כ-25 נפגעים במצב קל ונפגעי חרדה שפונו אתמול לטיפול.

בהדסה הר הצופים 4 נפגעים, בהם אחד במצב בינוני עם פציעת ירי ושלושה במצב קל.

בהדסה עין כרם 4 נפגעים, אחת במצב בינוני עם פציעת ירי ושלושה במצב קל.

בפיגוע נרצחו הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, הרב יוסף דוד הי״ד, בן 43, יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, הרב מרדכי שטיינצג הי״ד המכונה ד"ר מרק בעל מאפייה בעיר, ישראל מצנר בן 28 תושב העיר, ומרת שרה מנדלסון הי"ד.

מסלול המחבלים לפיגוע ברמות - ע"פ ההערכות ואחרי חקירה ראשונית: