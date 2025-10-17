פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד עובאדה טהה, בן 28, תושב מחנה הפליטים שועאפט, אשר החזיק והתאמן בירי מנשק חם ללא רישיון, ואפשר גישה לנשק לגיסו ואף מסר לו אותו מעת לעת.

גיסו ביצע באמצעות הנשק את פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו שישה בני אדם. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אילן אקוקה מפרקליטות מחוז ירושלים, הנאשם החזיק משנת 2017 נשק מסוג אקדח יריחו, ללא רישיון, אותו ייעד לשימוש ב"יום הדין", מועד בו, לדבריו, תיפתח מתקפה נגד יהודים באזור יהודה ושומרון ובמדינת ישראל בכלל.

במסגרת התארגנותו, רכש הנאשם תחמושת לאקדח, התאמן בירי מספר רב של פעמים בשטח סמוך לכפר קטאנה, ולעיתים גם יחד עם גיסו מחמד טהה, אותו הדריך כיצד להשתמש באקדח ולירות בו. הנאשם החביא את הנשק והתחמושת בשטח סמוך לגדר ההפרדה, ואפשר גישה לנשק לגיסו ואף מסר לו אותו מעת לעת.

על פי עובדות כתב האישום, ביום 8.9.2025 ביצעו מחמד טהה ושותפו עומר מותנא פיגוע ירי קטלני בצומת רמות בירושלים, באמצעות הנשק שהחזיק הנאשם. בפיגוע נרצחו שישה בני אדם: שרה מיטה מנדלסון ז"ל, יעקב פינטו ז"ל, ישראל מצנר ז"ל, דוד יוסף ז"ל, יצחק לוי פש ז"ל ומרדכי מרק שטיינצג ז"ל.

שלושה נוספים נפצעו מפצעי ירי, ואחרים נפצעו מפצעי חתך או חרדה.

לאחר שנודע לו על הפיגוע, ועל כך שהאקדח ששימש את מחמד בפיגוע הוא האקדח שבבעלותו, ניסה הנאשם להסתיר את מכשיר הטלפון שלו אצל אדם אחר, במטרה למנוע את תפיסתו על-ידי כוחות הביטחון.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של פעולה או עסקה בנשק למטרות טרור, ירי מנשק חם ושיבוש מהלכי משפט.