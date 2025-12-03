שרת החוץ לשעבר של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני הואשמה היום (רביעי) באופן רשמי לאחר שנעצרה אמש, כך הודיעה התביעה האירופית הבוקר.

הדרמה החלה להתפרסם אתמול לאחר חודשים של חקירה מאומצת של התביעה באירופה, בחשד לשחיתות חמורה, כאשר דווח על מעצרים של משטרת בלגיה במבנה רשמי של האיחוד האירופי.

לפי הודעת התביעה הבוקר, מוגריני מואשמת בשורה של עבירות שחיתות חמורות, כולל "הונאת רכש ושחיתות, ניגוד עניינים והפרת סודיות מקצועית".

הרקע לפרשיית השחיתות שמסעירה את אירופה הוא מכרז שנפתח ב-2021 ללימודי דיפלומטיה עבור צעירים המעוניינים להשתלב בעבודה באיחוד האירופי.

מוגריני עומדת בראש המכללה מאז 2020, אמש בוצעו מעצרים של שלושה מעורבים - כולל שרת החוץ לשעבר.

העצורים האחרים הם "פקיד בכיר" במכללה המדוברת והדיפלומט האירופאי הבכיר סטפאנו סאנינו.

החשד כנגד השלושה קשור למכרז לימודי דיפלומטיה שנלמדו במכללה בברוז' במימון האיחוד, והם כעת יצטרכו לענות על מעשיהם בפני בית המשפט.

עוד נמסר כי השלושה שוחררו וכי אין חשד לבריחה או לשיבוש הליכי החקירה.

על פי משרד ההגנה האירופי (EPPO), החקירה נוגעת ל"חשד להונאה הקשורה להכשרה במימון האיחוד האירופי לדיפלומטים זוטרים".