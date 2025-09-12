הרבי מקאלוב עם בנו הגה"צ אב"ד קאלוב ( צילום: באדיבות המצלם )

אל בית האבלים של משפחת פינטו היקרה שיחי', היושבים בעמק הבכא על הירצחו של בניהם החתן היקר הקדוש יעקב פינטו הי"ד, שנרצח בדם קר בידי בני עוולה השבוע בפיגוע המחריד בשכונת 'רמות בירושלים', נכנס ובא הרב אברהם נאמן, ממשרדי מוסדות 'אור עולם קאלוב' בארה"ק, ובידו מכתב תנחומין, מלא עם חיזוק ששוגר במיוחד מווילאמסבורג הרחוקה, ע"י האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלימה, ונכתב ע"י בנו הגה"צ רבי ישכר דב טויב, אב"ד החסידות.

הרבי מקאלוב הידוע בפעילותיו החובקות עולם, כשהוא נוסע מהכא להתם, לקרוב יהודים לאביהם שבשמים. לצערנו, בעשור האחרון נפל הרבי למשכב בחולי קשה. אולם, בנו, הגה"צ רבי ישכר דב טויב, ממשיך את דרכו ומחזק את יהדות התפוצות במקומות הנידחים ביותר בעולם. פועלם המשותף של האב והבן נשא פירות ובין האלפים שזכו לקרב, היה הקדוש יעקב פינטו הי"ד. ואודות למאמציהם המסורים, זכה יעקב להיכנס בשערי התורה, ללמוד ולהתקדש בקדושה של מעלה. הוא היה שקוע בתורה מתוך יראת שמיים טהורה, והוריו רוו ממנו נחת רוח ותענוג דקדושה. לדאבון לב, נגדע שירת חייו של יעקב הי"ד באחת לדאבון כל לב יהודי בכל קצווי תבל. ר' אברהם נאמן קרא את המכתב לפני האב, ר' אברהם פינטו, אשר גם נמנה על המקורבים לחצה"ק קאלוב, תוך שהוא מדגיש בפניו, שהאדמו"ר, על אף מצבו הגופני הקשה, אולם הכאב והאבל נגע לליבו הטהור, עד שביקש באופן מיוחד לשגר מכתב חיזוק ותנחומים.

ר' אברהם נאמן מקריא את המכתב החזיקו מהרבי מקאלוב ( צילום: באדיבות המצלם )

במכתבו המיוחד כותב הרב:

לכבוד משפחת פינטו החשובה הע"י

באתי בברכת תנחומין על שמועה רעה כי באה בהריגתו על קידוש ה' של בנכם היקר הרב יעקב הי"ד, שאנו מכירים אותו זה הרבה שנים כאיש מורם מעם, שזכה לקדש שם שמים בהליכותיו, ובימיו הקצרים מילא את תפקידו בעולם הזה.

הנה מאמינים אנו באמונה שלימה ונצחית כי הבורא יתברך שמו הוא אבינו כנאמר בפסוק "בנים אתם לה' אלוקיכם", ובכל עת וזמן הוא אוהב אותנו אהבה שלימה יותר מאהבת אב לבניו, והוא יתברך הנהגתו הוא אב הרחמים שכל הרחמים שיש בבריאה הם רק מכח רחמיו שלו, וכל אשר יעשה לנו בניו הכל הוא רק לטוב, ולכן אף אם אנו לא נבין ונראה בחוש את הטובה הרי נאמין ונבטח עליו.

עליכם לדעת כי בפטירתו לא נסתלק ואבד אלא שהלך לעולמו שהכין לעצמו בעמלו כאן בעוה"ז להעולם שממנה הגיע, ושם הוא ממשיך לחיות. וכל מה שתתחזקו לקבל את הדין באהבה הכל יהיה לטובתו שם, והוא ישמח בכל דבר טוב שתקבלו עליכם לזכותו, וימליץ טוב עליכם שתצליחו בתורה ועבודה.

כ"ק אאמו"ר שליט"א משתתף בצערכם הגדול, ובהורמנא דמלכא הנני שולח לכם בזה ברכת התנחומין:

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ותזכו לראות הרבה הרבה נחת והרחבת הדעת, ואריכות ימים ושנים טובים ובריאים אצל כל יו"ח, ולהמשיך במעשים הטובים להרבות כבוד שמים ולהרחיב גבולי התורה הקדושה בעזהשי"ת".

הכו"ח מתוך השתתפות בצערכם מעומק הלב

הק' ישכר דוב טויב בהרה"צ מקאלוב שליט"א

מכתב התנחומים של האדמו"ר מקאלוב למשפחת פינטו

אחד החסידים המקורבים מספר בשיחה עם 'כיכר השבת', כי על אף החולי הקשה, הרבי שרוי במצב של מודעות מלאה למה שמתרחש בעולם. לדבריו, האירוע הטראגי שגדע בדם קר את חוט חייו של החתן הקדוש יעקב הי"ד, נגע עמוקות לליבו הטהור של הרבי. לאורך כל העת נראה היה עליו הכאב העצום, עד שביקש במיוחד מבנו לכתוב שורות תנחומים - ולשגר מכתב של אהבה וחיזוק למשפחה החשובה באבלם הכבד.

ויהי רצון שהנחמה האדירה הזו תחזק את לבבות בני המשפחה, ותאיר את דרכם באור התורה שהקרין בנם בחייו.