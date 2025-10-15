רכבי לחימה של צה"ל ( צילום: אתר צה"ל )

הכוחות המיוחדים של צבא גרמניה צפויים להתחיל להצטייד ברכבי לחימה קלים המיועדים לפעילות ניידת ויבילית־אוויר — במסגרת הסכם ארוך טווח עם מיזם גרמני־ישראלי הכולל את התעשייה האווירית ושותף גרמני.

בהתאם לסיכומים, FTS (Flensburg Technology Systems), מיזם משותף של חברת FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft והתעשייה האווירית/אלתא, ניצח במכרז תחרותי וייוצר עבור בעלות הברית צי של עד 200 רכבים בשבע השנים הקרובות. לפי הפרטים שנחשפו באתר הגרמני Hartpunkt, ההזמנה הכוללת תעמוד על 150 רכבי לחימה קלים מדגם EGF וכן 50 רכבי סיוע מדגם UstgFzg. ההזמנה הראשונית תכלול 40 רכבי לחימה ו-14 רכבי סיוע בעלות משוערת של כ-30 מיליון אירו, עם אופציה למשלוחים נוספים בעתיד. במכרז התמודדו גם חברות אירופאיות בולטות, ובהן Defenture ההולנדית ו-ACS הגרמנית.

רכבים בשדה הקרב ( צילום: אתר צה"ל )

קל, נייד ומוכן משימה

הרכבים שיייצר המיזם מבוססים על משפחת רכבי השטח הישראלית Z, ובעיקר על גרסת ה-ZD. הדגם מקודם כ"רכב פיקוד קל" המיועד לפעולות מהירות וחבלה, וכפי שצוין — כבר עבר שימוש מבצעי. בגרסה היערכותית-גרמנית, דגם ה-EGF ימוקם כיחידת לחימה קומפקטית בעלת שלושה מקומות ישיבה והותאם לשאת חצובה אלקטרונית שתוכל להחזיק מגוון כלי נשק: מקלע בינוני בקוטר 12.7 מ"מ, מקלע קל מדגם MG6 ואולי אף משגר רימונים אוטומטי — תצורה שמקנה לכוח המשלב ניידות גבוהה עם עוצמת אש מסוימת.

מצד שני, רכב הסיוע UstgFzg ייועד לתפקידי לוגיסטיקה ותמיכה; גרסה זו תיבנה עם שני מושבים בלבד ותגיע ללא עמדת נשק ראשית, כדי לאפשר העמסה קלה יותר והובלה של ציוד ואנשית תמיכה.

יכולת נשיאה אווירית ותפקוד מיוחדות

אחד היעדים המרכזיים של ההצטיידות הוא להבטיח יכולת הובלה מהירה בגזרה: הרכבים תוכננו להיות נישאים באוויר — תכונה חיונית לפעולות כיתור, חילוץ מהיר ופריסה של כוחות מיוחדים מעבר לקוי-גזרה. התאמתם לפעולות חשאיות ולמסוקים מדגישה את כוונת גרמניה להרחיב את היכולות המוטסות של יחידותיה המיוחדות.

משמעות מדינית ותעשייתית

העסקה מהווה ביטוי להעמקת שיתופי הפעולה הביטחוניים בין גרמניה לישראל: מצד אחד אמון באיכות המוצר הישראלי, ומצד שני רצון לפתח ולייצר תוצרת משותפת באירופה. משרד הביטחון בישראל וברשויות התעשייה המקומיות ברכו על ההזדמנות, שצפויה להגדיל את שיתוף הידע ולחזק קווי ייצוא וטכנולוגיה משותפים.

מה הלאה?

ההסכם כולל אופציות להרחבת הרכש בשנים הבאות, ותלוי בסיומות בדיקות, התאמות מבצעיות ואישורים רגולטוריים. גורמים בצבא גרמניה הסבורים כי קליטתם של הרכבים החדשים תעניק ליחידות המיוחדות גמישות מבצעית מוגברת — אך גם ידרוש אימונים ותיאום תפעולי, בעיקר בניהול מערך ההובלה האווירית והליווי הלוגיסטי.