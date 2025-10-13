קופסת האתרוג העתיקה: הקופסה שריגשה את הרב הצעיר של צאנז

במהלך ימי חול המועד סוכות ביקר הגה"צ רבי יחזקאל שרגא ברוך הלברשטאם, בנו הגדול של האדמו"ר מצאנז, והרב הצעיר של החסידות, בסוכתו האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בבית מדרשו בחיפה.
במהלך הביקור הציג האדמו"ר בפניו את קופסת האתרוג ההיסטורית של זקנם הרה"ק מצאנז, בעל ה"דברי חיים" זצוק"ל – הנמצא בבית גנזיו של האדמו"ר משאץ ויז'ניץ מירושת אבותיו הקדושים.
לאחר הביקור נערכה שמחת בית השואבה המרכזית בבית מדרשו של האדמו"ר, בליווי כלי זמר, לרגל האושפיזין של אביו, הגה"צ רבי משה הגר, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ זצ"ל, בעל ה"ברכת משה".
במהלך הערב נשא דברים הרה"צ אברהם שמואל הגר, בנו של האדמו"ר.
0 תגובות