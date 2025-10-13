כיכר השבת
צפו בתיעוד

קופסת האתרוג העתיקה: הקופסה שריגשה את הרב הצעיר של צאנז

במהלך חול המועד סוכות ערך הגה"צ הרב הצעיר של קריית צאנז, ביקור חג במעונו של האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בחיפה, במהלך הביקור הציג האדמו"ר לרב הצעיר את קופסת האתרוג ההיסטורית של זקינם המשותך הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע (חסידים)

הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)

במהלך ימי חול המועד סוכות ביקר הגה"צ רבי יחזקאל שרגא ברוך הלברשטאם, בנו הגדול של האדמו"ר מצאנז, והרב הצעיר של החסידות, בסוכתו האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בבית מדרשו בחיפה.

במהלך הביקור הציג האדמו"ר בפניו את קופסת האתרוג ההיסטורית של זקנם הרה"ק מצאנז, בעל ה"דברי חיים" זצוק"ל – הנמצא בבית גנזיו של האדמו"ר משאץ ויז'ניץ מירושת אבותיו הקדושים.

לאחר הביקור נערכה שמחת בית השואבה המרכזית בבית מדרשו של האדמו"ר, בליווי כלי זמר, לרגל האושפיזין של אביו, הגה"צ רבי משה הגר, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ זצ"ל, בעל ה"ברכת משה".

במהלך הערב נשא דברים הרה"צ אברהם שמואל הגר, בנו של האדמו"ר.

הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
הריש"ב הלברשטאם בביקור אצל האדמו"ר משאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בית השואבה בשאץ ויזניץ (צילום: שמואל שנקר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא

|

חֲבוּקָה וּדְבוּקָה בָּךְ

|

צפו בתיעוד

|

רגעי שיא

|

בצל שבעת הרועים

|

טיש השפע

||
1

בבגדי לבן

|

הכנה ל'אתה הראת'

|

שיא התעלות בחג

||
2

אור יקרות

||
3

מחזה מרגש

|

האש הנסתרת בבירה

|

למרוס עומס החג

|

כך תבקשו ישועות

|

לאחר שבת של חולשה

||
1

המפגש שריגש אלפים

||
2

כולו דבוק בקונו

||
3

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר