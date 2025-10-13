צפו בתיעוד קופסת האתרוג העתיקה: הקופסה שריגשה את הרב הצעיר של צאנז במהלך חול המועד סוכות ערך הגה"צ הרב הצעיר של קריית צאנז, ביקור חג במעונו של האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בחיפה, במהלך הביקור הציג האדמו"ר לרב הצעיר את קופסת האתרוג ההיסטורית של זקינם המשותך הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:43