יום החותם: היכן קרא המשפיע רבי אלימלך את 'משנה התורה'?
כמדי שנה, בליל הושענא רבא - "יום החותם" שימש המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כבעל קורא במשנה תורה כשהוא עטור בבגדי לבן, בהיכל בית מדרשו של גיסו האדמו"ר מזוטשקא, שגם הוא התעטר בבגדי לבן (חסידים)
אמש, בליל האושפיזין של יוסף, הידוע כפי הכתוב בתורה 'ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ', ערך הרבי משומרי אמונים את ה"טיש השפע" המסורתי כפי מנהג אבותיו הק' | צפו בתיעוד ענק מהאדמו"ר החל מאמירת ה"אושפיזין" בקדושה ובדבקות, בהדלקת הנרות, ובחלוקת הלחם השחור לכלל החסידים (חסידים)
כמדי שנה, בליל הושענא רבא - "יום החותם" שימש המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כבעל קורא במשנה תורה כשהוא עטור בבגדי לבן, בהיכל בית מדרשו של גיסו האדמו"ר מזוטשקא, שגם הוא התעטר בבגדי לבן (חסידים)
מתוך אימת יום הדין ערך האדמו"ר ממודז'יץ הערב את השולחן הטהור בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בבני ברק, לרגל ליל הושענא רבה | הרבי הרחיב בדברי תורתו ברום גדלת היום, וההכנה ל'אתה הראת' של ליל חג שמחת תורה (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה, מכל גווני הקשת החסידית, נהרו לשמחת בית השואבה המרכזית בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהתקיימה בסוכה של חסידות באיאן בירושלים |המשפיע הצית את הקהל הקדוש בלהט של קדושה ושמחה תוך שהוא מעודד את השירה והריקודים בעוצמה אדירה (חסידים)
במרכז חצה"ק לעלוב בבית שמש התקיימה שמחת בית השואבה בשמחה גדולה כמיטב המסורת העתיקה של החסידות | אלפים נהרו אל היכל בית המדרש כדי להשתתף בשמחת החג, השירה והריקודים סחפו את הקהל כולו | שיאו של המעמד היה כניסתו של האדמו"ר מלעלוב אל רחבת הריקודים, בעיצומה של השמחה, כשהוא אוחז בידיו בשני אבוקות של אור ורקד עמן בלהט במשך דקות ארוכות כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל, "כפי שנהגו בזמן המקדש" (חסידים)
בהיכל בית המדרש של חסידות טאמשוואר חגגו אמש מוצאי שבת קודש - חול המועד סוכות רגעים של התעלות ורגש, כשכלל החסידים התכנסו לחגוג את שמחת בית השואבה המסורתית | האדמו"ר מטאמשוואר ישב על מקומו והשתעשע עם נכדיו הצעירים תוך שהם מביטים אל עבר ריקודי החסידים | בהמשך הסבו כל הקהל לסעודת מלווה מלכה (חסידים)
לאחר שעות ארוכות של עריכת ה'טיש' המסורתי לכבוד חול המועד סוכות, נכנס הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם, אל היכל בית מדרשו בירושלים, שם ערך את מעמד שמחת בית השואבה | האדמו"ר עודד את השירה בעוז ע"פ תורת הנסתר (חסידים)
על אף עיסוקיו הרבים בימי החג, מסר המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, את השיעור השבועי בחסידות גם השבוע, בעיצומם של ימי חול המועד סוכות, כשהוא דבק במשנה הברורה: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהן בתורה" | את השיעור מסר בהיכל ביהמ"ד 'אש הקודש' בבני ברק (חסידים)
בלילה זה, הקב"ה ברחמיו מחלק ישועות לכולם במתנת חינם, ואין צורך להוכיח אם אתה ראוי לישועות, רק - תבקש ותקבל... ליל הושענא רבה הוא ליל הערבות החבוטות, ומלמד אותנו איך מבקשים בלילה זה. מאמר מיוחד (חסידים)
העתירו בתפילות, לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פונה הבוקר לבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה | האדמו"ר צפוי לעבור צנתור בליבו בשעה הקרובה |הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, הגיע במפתיע לשמחת בית השואבה בחצר הקודש תולדות אהרן | האדמו"ר שהתרגש מהופעתו העניק לו כבוד מיוחד וביקש ממנו לשאת דברים בפני אלפי המשתתפים | בסיום המעמד ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר (חסידים)
מתוך דבקות עליונה בין חסידים, עורך הגה"צ גאב"ד מאקאווא את השולחן הטהור מדי ערב מימי המועד במרכז החסידות ב'קריית אתא', שוקי לרר שהתארח בימי החג בקרב בני משפחתו, תיעד טיש מרומם ונעלה שערך הצדיק מהצפון כשכולו מופשט מהעולם הרוחני ודבוק בקונו ובמצוות התורה | צפו בתיעוד (חסידים)
בליל שישי האחרון נהרו המונים אל מרכז חצה"ק סאדיגורה בלב שיכון ה' – איתן מושבם מקדם של אדמו"רי החסידות, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר, לזכר שמחת בית השואבה | האווירה בסוכה הגדולה הייתה מחושמלת ולוהטת, כולה דבקות של אש קודש | השולחן המפואר, עמוס בכלי כסף לרוב כמיטב המסורת הרוז'ינאית, שימש רקע לטיש שבו המלך יושב בראש כשמימינו דודו הרה"ג פנחס שפירא, ומשמאלו דודו הרה"ג ר' שמואל זאנוויל שרף| צפו בתיעוד (חסידים)
כמדי שנה, נוהרים המוני בית ישראל אל הסוכה המרכזית של חסידות פינסק קרלין בשכונת בית ישראל בירושלים, כדי ליטול חלק ב'טיש' הנעלה של האדמו"ר | בשיאו של אחד מלילות חול המועד, הגיע הטיש לשיא של התרוממות נדירה כאשר הרבי פיזז עם לפידי אש בוערים, האדמו"ר, שהוא כהן מיוחס, רקד בהתלהבות ובדבקות עליונה לזכר שמחת בית השואבה שהתקיימה בבית המקדש, שם היו הכוהנים מפזזים עם לפידי אש בידיהם לאורם של נרות הזהב (חסידים)
ברוב ששון ושמחה ערך האדמו"ר מדושיסנקיא את שמחת בית השואבה בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים שעבר שיפוץ והרחבה משמעותיים לקראת ימי חג תשרי | ההיכל היה מלא מפה לפה בקהל עצום, שנדחק כדי לקחת חלק ב"זמן שמחתנו" במחיצת הרבי (חסידים)
כמדי ערב בימי חול המועד, ערך הרבי מתולדות אברהם יצחק את שולחנו הטהור ביד רמה כשהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות | שוקי לרר התפלך אל תוך סוכת החסידות במרכז שכונת מאה שערים, ומגיש תיעוד עוצמתי מהטיש (חסידים)
0 תגובות