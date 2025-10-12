כיכר השבת
"אין אנו מתייצבים"; כשהגרש"ב סורוצקין הקפיץ את הבחורים | צפו בתיעוד

בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)

הגרש"ב סורוצקין מקפיץ את הבחורים (צילום: נתי אלבר)

רבבות בני תורה, אברכים, בחורי ישיבה ועמלי תורה מכל רחבי הארץ והעולם, גדשו את היכלה הגדול של הישיבה הגדולה "עטרת שלמה" בקריית הישיבה בראשון לציון.

מעמד שמחת בית השואבה המרכזית, נערכה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין וראשי הישיבה הגר"ח אוזבנד, הגר"ח פיינשטיין ורבני הישיבה, כשהקהל הרב שואב מים בששון, בשירה, ריקודים והתרוממות הרוח של שמחת החג ויגיעת התורה.

המעמד נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה, כאשר ההיכל כולו רוקד בשירה עוצמתית עם בעלי המנגנים המפורסמים; אהרלה סאמעט וזאנוויל וינברגר, בליווי תזמורתו המורחבת של המנצח איציק אייזנשטט.

האירוע, שהפך למסורת שנתית של התרוממות הרוח, נחשב לשמחת בית השואבה מהגדולות בעולם התורה.

שמחת בית השואבה בישיבת עטרת שלמה (צילום: דניאל נפוסי ויעקב נחומי)
די כבר כל היום הוא מפרסם את הישיבה שלו מה אתה רוצה להוציא לי את העניים
יונתן
פתאום כל השונאים מסכימים עם דרך האמת של המחבלים
שי פרי

