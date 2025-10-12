עוד חוזר הניגון "אין אנו מתייצבים"; כשהגרש"ב סורוצקין הקפיץ את הבחורים | צפו בתיעוד בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 21:01