"אין אנו מתייצבים"; כשהגרש"ב סורוצקין הקפיץ את הבחורים | צפו בתיעוד
בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
מעמד שמחת בית השואבה המרכזית, נערכה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין וראשי הישיבה הגר"ח אוזבנד, הגר"ח פיינשטיין ורבני הישיבה, כשהקהל הרב שואב מים בששון, בשירה, ריקודים והתרוממות הרוח של שמחת החג ויגיעת התורה.
המעמד נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה, כאשר ההיכל כולו רוקד בשירה עוצמתית עם בעלי המנגנים המפורסמים; אהרלה סאמעט וזאנוויל וינברגר, בליווי תזמורתו המורחבת של המנצח איציק אייזנשטט.
האירוע, שהפך למסורת שנתית של התרוממות הרוח, נחשב לשמחת בית השואבה מהגדולות בעולם התורה.
