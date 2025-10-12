האש הנסתרת בבירה הצצה ל'שמחת בית השואבה' המיוחדת אצל האדמו"ר שדבק בתורת הסוד לאחר שעות ארוכות של עריכת ה'טיש' המסורתי לכבוד חול המועד סוכות, נכנס הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם, אל היכל בית מדרשו בירושלים, שם ערך את מעמד שמחת בית השואבה | האדמו"ר עודד את השירה בעוז ע"פ תורת הנסתר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:15