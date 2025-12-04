כיכר השבת
תיעוד מרגש מטקס הכתרת חכם באשי חדש בטורקיה | ממשלת הימין הורסת בתים • צפו

רומן גופמן מונה לראש השב"כ הבא | כוחות המשטרה פינו 2 משפחות מגבעת שלום | הרב דוד צבי הוכתר לחכם באשי של טורקיה | אזרח ישראלי נכנס לקלקייליה במטרה לאתר את רכבו הגנוב | אמיר מלכה מהשרון חשוד במגע עם סוכנים אירנים | חשוד בארגון הפשע "אבו לטיף" נעצר במסגרת פרשת "הנסיך" | יו"ר דגל התורה משה גפני; "היריבים שלנו לא עוברים את אחוז החסימה" | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    1
    ראש השבכ הבא??
    תיקון

