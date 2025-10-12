שיא התעלות בחג זו לא שמחה, זו הצתה! רבי מיילך הצית את אנשי ירושלים בסוכה הענק של בויאן אלפי חסידים ואנשי מעשה, מכל גווני הקשת החסידית, נהרו לשמחת בית השואבה המרכזית בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהתקיימה בסוכה של חסידות באיאן בירושלים |המשפיע הצית את הקהל הקדוש בלהט של קדושה ושמחה תוך שהוא מעודד את השירה והריקודים בעוצמה אדירה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:20