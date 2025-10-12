בקול רינה ותודה והמון חוגג, חגגו אמש (מוצאי שבת) רבבות חסידי ויז'ניץ את שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות הבה"ח משה יהושע הגר, בן לבנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קרית ויז'ניץ. השמחה, שהתקיימה ברוב פאר והדר בשילוב שמחת בית השואבה, הפכה למעמד הוד קודש מרגש ומרומם, כאשר לצד רבבות חסידים, השתתפו גם אנשי מעשה ורבנים רומי מעלה.
התרגשות מיוחדת אחזה בקהל לנוכח שרשרת הדורות המפוארת של חתן המצוות, אשר נקרא על שם סבו הקדוש של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע. שמו המלא של חתן המצוות – משה יהושע בן רבי חיים מאיר בן האדמו"ר רבי ישראל בן האדמו"ר רבי משה יהושע (ה'ישועות משה'), בן האדמו"ר רבי חיים מאיר (ה'אמרי חיים'), בן האדמו"ר רבי ישראל ('אהבת ישראל').
בשיאה של השמחה פצח האדמו"ר במחול קודש נלהב יחד עם שלושת בניו, הגה"צ רבי חיים מאיר, אב"ד קריית ויז'ניץ, הגה"צ רבי יצחק ישעי' והגה"צ רבי יעקב מרדכי אב"ד ויז'ניץ אלעד.
רגע של נחת רוח מיוחד נרשם כאשר חתן המצוות, הבה"ח משה יהושע, נשא בפני קהל האלפים פלפול נאה בדרוש ואגדה, כשהאדמו"ר מאזין בשקיקה ובהנאה.
בסיום השמחה, לאחר ריקוד האדמו"ר עם חתן המצוות, עברו רבבות המשתתפים לברך ברכת 'מזל טוב'.
