שמחת בר המצווה בויז'ניץ בסוכות ( צילום: שוקי לרר )

בקול רינה ותודה והמון חוגג, חגגו אמש (מוצאי שבת) רבבות חסידי ויז'ניץ את שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות הבה"ח משה יהושע הגר, בן לבנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קרית ויז'ניץ. השמחה, שהתקיימה ברוב פאר והדר בשילוב שמחת בית השואבה, הפכה למעמד הוד קודש מרגש ומרומם, כאשר לצד רבבות חסידים, השתתפו גם אנשי מעשה ורבנים רומי מעלה.