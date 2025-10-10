כיכר השבת
בסוכה הגדולה

תִּיבוּ אֻשְׁפִּיזִין עִלָּאִין קַדִּישִׁין | מלכות והוד - צפו בטיש חוה"מ סוכות ברחמסטריווקא

עם כלי זמר ושיר, כששולחנו עמוס לעייפה בכלי כסף בהוד והדר, ערך האדמו"ר מרחמסטריווקא את השולחן הטהור לכבוד חול המועד, בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בשכונת 'גבעת משה' בירושלים (חסידים)

האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מרחמסטריווקא בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)

