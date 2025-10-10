כיכר השבת
אבל כבד בתוך ימי החג: הגאון הרב אלעזר הכהן פרקש זצ"ל, מחשובי כולל 'חזון איש'

אבל כבד בעיר התורה והחסידות בני ברק, בשעות הבוקר הלך לעולמו הגאון הרב אלעזר הכהן פרקש זצ"ל, מחשובי תלמידי החכמים בעיר, מוותיקי תלמידי כולל 'חזון איש' | נפטר בגיל 75 לאחר מחלה |הותיר אחריו משפחה מפוארת ומורשת של תורה וחסד (דיין האמת)

הגאון הרב אלעזר פרקש ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

בצער רב ובתוך ימי שמחת חול המועד סוכות, הגיעה הבוקר (ליל שישי, חול המועד), הבשורה הקשה והמרה על פטירתו הפתאומית של הגאון הרב אלעזר הכהן פרקש זצ"ל, מגדולי ומחשובי תושבי בני ברק, והוא בגיל 75. המנוח הסתלק לבית עולמו לאחר מחלה קשה וממושכת, עמה התמודד בגבורה ובייסורים קשים בשנתיים האחרונות.

המנוח זצ"ל נולד בעיה"ק ירושלים לאביו הרב מנחם זאב ז"ל, והיה בן למשפחת פרקש המיוחסים לכהנים מדור דור.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בתו של הגאון רבי מרדכי אילן זצ"ל מבני ברק. הוא קבע את משכנו בעיר התורה, ומיד נמנה על חשובי האברכים בכולל הנודע 'חזון איש', שם שקד על התורה הקדושה במשך עשרות בשנים.

דמות של תורה, יראת שמים ומידות טובות: ר' אלעזר זצ"ל נודע כירא שמים מרבים, תלמיד חכם חריף ובעל מידות תרומיות ויוצאות דופן, שכל ימיו היו קודש לעבודת הבורא, לתורה ולחסד. היה מן המקבלים פנים לכל אדם בסבר פנים יפות, וזכה שביתו היה פתוח לרווחה לתלמידי חכמים ואורחים.

זכה להעמיד דור ישרים מבורך – שישה ילדים ההולכים בדרכו המלאה באמונה ויראת שמים. בנו, הרב יחזקאל פרקש, הוא מעמודי התווך של הקהילה החרדית בפתח תקווה, ומוכר בפעילותו הציבורית והחסד הענפה והמסועפת.

מסע ההלוויה ייצא היום, ערב שבת קודש, חול המועד סוכות, בשעה 11:30 מביתו ברחוב דסלר 22 בבני ברק, בדרכה לבית החיים אלעד, שם ייטמן בשעה 13:00.

בני המשפחה ישבו שבעה מיד לאחר חג שמחת תורה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

