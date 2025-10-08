כך פתחו בדארג את אירועי חג הסוכות תשפ"ו | האדמו"ר בירך את כל ה'יצחק'
צפו בתיעוד משמחת בית השואבה בחצה"ק דארג, כשהחסידים מפזזים על תלת בהיכל הסוכה הגדולה שנבנתה בסמוך לביהמ"ד הגדול בבני ברק | במהלך הטיש עברו כל החסידים הנקראים יצחק, לפני האדמו"ר להתברך בברכת לחיים (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת בית השואבה בחצה"ק דארג, כשהחסידים מפזזים על תלת בהיכל הסוכה הגדולה שנבנתה בסמוך לביהמ"ד הגדול בבני ברק | במהלך הטיש עברו כל החסידים הנקראים יצחק, לפני האדמו"ר להתברך בברכת לחיים (חסידים)
שמחת קישור החתן לנכדי האדמו"ר מבאבוב - 45, החתן בן לבנו הרה"צ ר' יחזקאל אונגר, ר"מ בכיתה מכינה לישיבה קטנה, חתן הרה"ג ר' אלטר אליעזר הורוויץ, רב דביהמ"ד קדושת יו"ט - סאטמאר בב"פ, בן הגה"צ אב"ד זאליזשא, וחתן הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש, אב"ד שאץ, עב"ג הכלה בת לבנו הרה"צ ר' חיים בן ציון אונגר ר"מ במתיבתא באבוב 45 (חסידים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משלחת של רבני חב"ד וקרא פרק תהילים להצלחת המערכה הרגישה בימים אלו | חברי המשלת העניקו לראש הממשלה סט מהודר של ארבעת המינים ובירכו אותו שיעמוד חזק מול לחצים חיצוניים | ראש הממשלה שחזר את פגישותיו עם הרבי מליובאוויטש והתבטא שהיום הוא מבין היטב דברים ששמע בשעתו (חרדים)
שעות אחדות טרם התקדש ליל חג הסוכות, בשעה שעם ישראל שוקד על ההכנות האחרונות לקראת החג, נצפה האדמו"ר מויז'ניץ, כשהוא עוסק בעצמו בטירחא של מצווה, בהנחת הסכך מעל גבי סוכתו שבביתו נאווה קודש | בתוך כך, האדמו"ר יערוך שמחת בית השואבה מדי ערב בימי חוה"מ בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות, הלו"ז המלא (חסידים)
תיעוד ענק ומרהיב מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45 | החל מקריאת הקורבנות, תשליך, כפרות, עריכת השולחנות הטהורים בראש קהל עם קודש, הבדלה ובדיקת הלולבים | מעמדי ההוד נערכו בהיכל ביהמ"ד החדש והמפואר, מלבד עריכת השולחנות הטהורים שזאת עוד ערך הרבי בביהמ"ד הישן של החסידות (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)
תחת אור פנסים רכים ובאווירה של התעוררות ותשובה, נצפה המשפיע החסידי הנודע, הרבי הנודד ממבקשי אמונה, כשהוא עורך מעמד תשליך מתוך פשטות וענווה במעיין מקומי ביישוב מבשרת ציון | המעיין הטבעי, בלב הטבע השקט, הפך לזירת תפילה חרישית אך עוצמתית. הרבי עמד במשך דקות ארוכות שקוע באמירת התשליך בדבקות ובכוונה עמוקה, מלווה בקומץ חסידים שנעמדו ביראה סביבו | עם סיום התפילה, ניער הרבי את שולי בגדיו אל תוך המים הצלולים, כסמל להשלכת החטאים | המעמד הסתיים בשירה חרישית ותחינה לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה מחצה"ק מיאלען במרכז החסידות בשכונת הסופרים בבני ברק | החל מערב יום הקדוש עת חילק האדמו"ר מיני מזונות לציבור החסידים, ועד לרגעים המרגשים עת ניגן האדמו"ר ממיאלען בכינור בטיש מוצאי יום כיפור | בהמשך הניח האדמו"ר סכך מעל גבי סוכתו (חסידים)
מראות מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש אשלג | עליה לציון בעל הסולם בהר המנוחות | מעמד תשליך, חלוקת מזונות ערב יום הקדוש , תפילת מעריב במוצאי יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, וטיש יארצייט שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה"סולם" זיע"א (חסידים)
תיעוד ענק מיום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | החל מקריאת הקרבנות, תשליך, כפרות, טיש ערב יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, טיש מוצאי יום כיפור | בפתח הגלריה תיעוד מרתק מהסיור השנתי של האדמו"ר בסוכה הגדולה של החסידות כפי מנהג אדמו"רי החסידות, כשבזמן זה הודה האדמו"ר לפרחי החסידים שעמלו על העבודה בקישוט הסוכה בהדר והוד כיאה למלכות בית באבוב (חסידים)
ביום תחילת בריאת העולם, הגיע האדמו"ר מאשלג, לתפילת רבים באתרא קדישא מירון, על יד ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ובנו התנא האלוקי רבי אלעזר זיע"א | לאחר התפילה וקריאת הקוויטלעך, ערך הרבי טיש לחיים באנפין נהירין, כשהוא מציין את שמחתו עם זכותו להוציא לאור את הכרך הנוסף 'בני היכלא', פירוש על הזוהר הק', פרי עמלו ע"פ תורתו של זקינו הרה"ק בעל ה'סולם' זי"ע (חסידים)
בצאת הצום של יום הכיפורים יצא האדמו"ר מנדבורנה אל רחבת בית מדרשו הגדול בבני ברק למעמד קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך | לאחר המעמד נכנס האדמו"ר לסוכתו, והחסידים יצאו במחול שעה ארוכה בתוף ובמחול תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות (חסידים)
בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)
תיעוד ענק מעשרת ימי תשובה, ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצה"ק צאנז | החל מבדיקת אתרוגים ולולבים | אמירת סליחות באשמורת הבוקר ומנהג הכפרות ושחיטתה בערב היום הקדוש, ובהמשך בעריכת השולחן הטהור | הבדלה וקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש | קבלת קהל עם קודש תלמידי הישיבות מנתניה ומחיפה | גאב"ד מאקווא בקו"פ | משה גולשטיין תיעד את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה (חסידים)
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות ביום הקדוש בצל האדמו"ר החדש, שעלה זה עתה על כס האדמו"רות | בראש החסידים שנהרו נצפה אחיו הצעיר, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא ששהה בימי ראש השנה באומן | בלילה שלפני יום הקדוש ערך הרבי מנהג תשליך בחצר בית המדרש בירושלים, ובמוצאי החג ערך טיש מרומם ונעלה כשגבאי אביו זצ"ל עומדים מאחוריו לשמשו בקודש (חסידים)
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
לקראת יום הכיפורים, התכוננו בחצה"ק נדבורנה ירושלים בהיערכות יוצאת דופן | קיר הסוכה שבסמוך לבית המדרש נהרס לצורך הרחבת בית המדרש, על מנת להכיל את מאות המתפללים שגדשו את המקום ביום הקדוש | בצאת הצום, נצפה המשב"ק הוותיק רבי יחזקאל פרנקל עומד מאחורי כיסאו של האדמו"ר, וגם בקידוש לבנה ברחובה של עיר (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם מיום הכיפורים בחצה"ק ויזניץ, החל מאמירת תשליך בפארק מנחם בגין בתל אביב | סליחות ערב יום הקדוש | מצות כיסוי הדם | תפילת שחרית | לחיים אצל הרבנית | טיש ערב יום הקדוש | בכניסה לבית מדרש לכל נדרי | בשירה ומעריב מוצאי יום הקדוש | קידוש לבנה | אויספסטען עם האורחים מחו"ל | טיש מוצאי יום כיפור (חסידים)
0 תגובות