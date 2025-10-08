ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, יועציו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיעו הבוקר (רביעי, א' דחול המועד ) לשארם א-שייח שבמצרים, שם מתקיימות השיחות בין ישראל לחמאס באשר לתוכנית הנשיא לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

בכירים בצוות המשא ומתן טוענים כי היומיים הקרובים יהיו קריטיים לשיחות ויעידו האם יש סיכוי להגיע להסכם בין ישראל לחמאס, הסכם שיביא כאמור לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועה.

בתוך כך, ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח כי ארגון הטרור חמאס דורש את שחרור גופותיהם של רבי המרצחים, האחים יחיא ומוחמד סינוואר, אדריכלי מתקפת הפתע והטבח הנוראי על יישובי הדרום.

כאמור, השיחות בין ישראל לחמאס יימשכו ביומיים הקרובים והקריטיים למשא ומתן וראש צוות המו"מ הישראלי, השר רון דרמר, יגיע גם הוא במהלך היממה הקרובה להשתתף בשיחות במצרים. כך גם ראש ממשלת קטאר וראש המודיעין הטורקי שייקחו חלק בשיחות התיווך במו"מ, מה שבישראל רואים כחלק מהלחצים של העולם הערבי על חמאס להסכים למתווה הנשיא טראמפ.

יצוין כי במצרים דווח אתמול כי בחמאס דרשו שחרור של אסירים ביטחוניים כבדים, כאלה שהפכו לסמל הטרור, כדוגמת רב המרצחים מרואן ברגותי, מי שנידון לחמישה מאסרי עולם ו-40 שנות מאסר נוספות.

גורם בחמאס אמר אמש לעיתונאים ערביים כי הארגון דורש נסיגה מוחלטת של כוחות צה"ל לפני כל עסקה לשחרור כל החטופים.

הדיווח תואם אמירה של בכיר חמאס מערב החג, לפיה אין לדון ב"חילופי שבויים", כפי שמציג זאת הארגון, אלא אחרי נסיגה מוחלטת של חיילי צה"ל.

כזכור, גורמים מדיניים בוושינגטון ובירושלים דיווחו אמש כי טראמפ נחוש להביא לסיום המשא ומתן בתוך ימים ספורים ולהתחיל ביישום ההסכם, שצפוי לכלול את שחרורם של 48 החטופים הנותרים בעזה ואת הפסקת האש שתסיים את המלחמה. לדבריהם, שני הצדדים קרובים מאי פעם להבנות שיכולות להביא לפריצת דרך של ממש, שנתיים לאחר מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר.

ביום שני אמר טראמפ לכתבים כי הוא מעריך ש"יש לנו סיכוי ממש טוב להשיג עסקה". גורמים בממשל מוסיפים כי השיחות האחרונות התמקדו בעיקר בפרטים טכניים ובמיפוי הפערים האחרונים, וכי ההכרעות הפוליטיות צפויות להתקבל רק עם נחיתת וויטקוף וקושנר בשארם.