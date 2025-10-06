נתניהו קיבל ארבעת המינים מחב"ד וקרא בהתרגשות פרק תהילים

ראש הממשלה בנימין נתניהו אירח בצהריים (שני), ערב חג הסוכות, משלחת רשמית של רבני חב"ד, במהלכה הוענק לו סט מהודר של ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדסים וערבות.

את הפגישה, פתח ראש הממשלה בקריאת פרק תהילים קכ"ד. את פרק התהילים אמר נתניהו בהתרגשות רבה, מתוך ספר תהילים נדיר, בו קרא הרבי מליובאוויטש את התהילים. הרב חיים יעקב לייבוביץ העניק לנתניהו את התהילים ואמר לו כי בימים אלו אנו נדרשים יותר מתמיד לסיעתא דשמיא. נתניהו קרא את פרק התהילים מילה במילה והנוכחים חזרו אחריו.

הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו"ר צעירי אגודת חב"ד, דיבר עם נתניהו על כובד האחריות המוטל על כתפיו בימים אלו, בשמירה על ביטחונה של ארץ ישראל - למרות הלחצים הכבירים. הוא הזכיר לנתניהו את המסרים החריפים שהעביר בשעתו הרבי בנוגע להסכם קמפ דוויד.

נתניהו התרפק בערגה על פגישותיו עם הרבי, ובפרט על פגישתו המפורסמת בשמחת תורה בבית המדרש 770 בברוקלין. הגאון הרב מנחם גלוכובסקי, בכיר בבית הדין של חב"ד שהשתתף במפגש יחד עם עמיתו הגאון הרב מאיר אשכנזי - הרב של כפר חב"ד וחבר בית הדין של החסידות, הזכיר לראש הממשלה את הברכות שקיבל במהלך אותן פגישות ואמר כי מוכרחים להמשיך בקו תקיף של שמירה על ביטחונה של ארץ ישראל.

"היום אני מבין היטב את דבריו של הרבי", אמר נתניהו, "דבריו מלווים אותי עד עצם היום הזה, דבריו לא משו ממני למרות מרחק השנים. יש פעמים שרק במרחק השנים הבנו היטב את כוונתו של הרבי. אבל האמת היא שדבריו היו תמיד מדויקים - גם באותו זמן בו הם נאמרו וגם בהמשך. יש לי אהבה לרבי וגם הערצה".

הרב אור זיו, שליח חב"ד בשכונת הקטמון בירושלים, המכהן גם כרב ואיש הקשר עם אנשי לשכת ראש הממשלה, הזכיר לנתניהו את הנחת התפילין שלו ביום הזיכרון האחרון. "ראש הממשלה היה לחוץ מאוד, אבל פינה את הלו"ז ולא וויתר על הנחת התפילין", אמר הרב זיו במהלך המפגש, בו נכחו גם מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד הרב אריאל למברג, שליח חב"ד בכנסת ודובר חב"ד הרב שימי סגל ועורך שבועון 'כפר חב"ד' הרב מנחם כהן.

במפגש המיוחד דיבר נתניהו על המאמצים הגדולים להביא לשחרור החטופים ועל הסיעתא דשמיא הנצרכת בימים אלו. "אנחנו צריכים גם סיעתא דשמיא וגם לנווט נכון את המערכה", אמר ראש הממשלה, "השילוב של הרוח יחד עם הניווט הנכון, יביא אותנו להצלחת המערכה".

בעיצומם של מפגשים והתייעצויות מרובות, נמשך המפגש למעלה מעשרים דקות רצופות. "אני רוצה להודות לכם, חסידי חב"ד, על הימצאותכם בכל נקודה בעולם", חתם ראש הממשלה, "כל יהודי, בכל פינה בגלובוס, יכול למצוא בית חב"ד קרוב אליו. בזכותכם יש כיום סוכות בכל מקום בארץ ובעולם.

"אני מודה לכם שאתם באים לחזק מדי שנה ובתוך השנה. תנועת חב"ד עושה פעולה מאוד חשובה בקרב יהודי העולם לקרב את הנשמות, להביא את היהודים באשר הם לעם ישראל ולמורשת ישראל. אני מודה לכם על הבאת ארבעת המינים. ארבעת המינים זה ביטוי מאוד מדויק לעם ישראל - כל אחד שונה, וביחד עם אחד. והאחדות הזאת, של מורשת ישראל, היא שנותנת לנו את הכוח להביס את אויבינו, ובעזרת השם בקרוב להביא את כל חטופינו ולהבטיח יחד את נצח עם ישראל וארץ ישראל. חג סוכות שמח לכל עם ישראל!".