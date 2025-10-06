כיכר השבת
"בו יותר מבשלוחו"

טירחא דמצווה | רגעים נדירים: שעות אחדות לפני החג, האדמו"ר מויז'ניץ סיכך סוכתו 

שעות אחדות טרם התקדש ליל חג הסוכות, בשעה שעם ישראל שוקד על ההכנות האחרונות לקראת החג, נצפה האדמו"ר מויז'ניץ, כשהוא עוסק בעצמו בטירחא של מצווה, בהנחת הסכך מעל גבי סוכתו שבביתו נאווה קודש | בתוך כך, האדמו"ר יערוך שמחת בית השואבה מדי ערב בימי חוה"מ בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות, הלו"ז המלא (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ בהנחת סכך ערב סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
זמני חג הסוכות בויז'ניץ

