אחמד א-שרע ( צילום: Mohammad Bash / Shutterstock.com )

נשיא סוריה החדש אחמד א-שרעא ממשיך לשנות את שיטת הממשל במדינה ומתאמץ למחוק כל זכר משאריות המשטר הקודם של בשאר אסד, הרודן המתועב על המורדים שעלו לשלטון. בהחלטה שפרסם היום (ראשון) קבע א-שרעא כי יבוטלו שני ימי זיכרון היסטוריים וייקבעו שני חגים חדשים במדינה.