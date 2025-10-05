נשיא סוריה החדש אחמד א-שרעא ממשיך לשנות את שיטת הממשל במדינה ומתאמץ למחוק כל זכר משאריות המשטר הקודם של בשאר אסד, הרודן המתועב על המורדים שעלו לשלטון. בהחלטה שפרסם היום (ראשון) קבע א-שרעא כי יבוטלו שני ימי זיכרון היסטוריים וייקבעו שני חגים חדשים במדינה.
על פי סוכנות הידיעות הסורית, נשיא סוריה אחמד אל-שרע הוציא צו הקובע כי ה-18 במרץ בכל שנה - היום בו פרץ ה"אביב הערבי" - יהיה יום חג רשמי לרגל "יום המהפכה הסורי", שיתווסף לרשימת החגים הרשמיים והחגים המאושרים במדינה.
בנוסף, א-שרע קבע יום חופש חדש בתאריך 8.12 בו מציינים את נפילת משטר אסד בשנת 2024.
א-שרע ביטל את החופש ביום הזיכרון למלחמת יום כיפור, ואת החופש ב-"יום השהידים", בו סוריה ציינה את הוצאתם להורג של קבוצת לאומנים סורים ולבנונים על ידי השלטון העות'מאני בשנת 1916.
הצו קבע את החגים מהם רשאים עובדים הכפופים להוראות חוק יסוד מס' 50 משנת 2004 לעובדי מדינה ותיקוניו ליהנות. הרשימה כללה חגים דתיים ולאומיים, כולל עיד אל-פיטר, עיד אל-אדחא, ראש השנה האסלאמי, חג המולד, פסחא לזרמים נוצריים מזרחיים ומערביים, יום הפינוי ויום העבודה.
