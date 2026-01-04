בריטניה וצרפת תקפו בסוריה: זה היעד שהושמד | צפו בתיעוד

מטוסי חיל האוויר המלכותי של בריטניה מקיימים סיורים מעל שמי סוריה, כחלק מהמאמץ למנוע ניסיון של ארגון דאעש להתארגן מחדש לאחר תבוסתו הצבאית במרץ 2019.

ניתוח מודיעיני מדוקדק שבוצע לאחרונה הצביע על מתקן תת־קרקעי בהרים, כמה קילומטרים מצפון לאתר העתיק תדמור, אשר שימש על פי ההערכות את דאעש, ככל הנראה לאחסון אמצעי לחימה וחומרי נפץ. על פי גורמי הביטחון, האזור שבו נמצא המתקן נטול כל יישוב אזרחי.

על רקע ממצאים אלה, הצטרפו בשבת האחרונה מטוסי טייפון של חיל האוויר הבריטי, בסיוע מטוס תדלוק מדגם וויאג’ר, לכלי טיס צרפתיים, ויחד ביצעו תקיפה משותפת נגד המתקן התת־קרקעי.

במהלך הפעולה נעשה שימוש בפצצות מונחות מדגם Paveway IV, שפגעו במספר מנהרות גישה המובילות אל המתחם. על פי ההערכה הראשונית, היעד הותקף בהצלחה, אך בחינה מפורטת של תוצאות התקיפה עדיין נמשכת. בצבא הבריטי הדגישו כי אין כל אינדיקציה לסיכון שנגרם לאזרחים, וכלי הטיס שבו בשלום לבסיסיהם.

שר ההגנה הבריטי, ג’ון הילי, מסר כי הפעולה ממחישה את מנהיגותה של בריטניה ואת מחויבותה לעמוד כתף אל כתף עם בעלות בריתה במאבק נגד חזרתו של דאעש, והאידאולוגיות האלימות שהוא מייצג במזרח התיכון.

לדבריו, המבצע, שנועד לסלק טרוריסטים מסוכנים המאיימים על אורח החיים במערב, מדגיש את נכונותם של הכוחות הבריטיים לפעול לאורך כל השנה, לשמירה על ביטחון הממלכה בבית ולחיזוק מעמדה בזירה הבינלאומית.